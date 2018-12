'Zidane je prava rešitev za United, on dobesedno diha nogomet'

Prvič po maju 2013, ko je svojo zadnjo tekmo na klopi Manchester Uniteda vodil Sir Alex Ferguson, so rdeči vragi na ligaški tekmi zabili pet golov. Pod vodstvom klubske legende, Olejem Gunnarjem Solskjaerjem, so 20-kratni angleški prvaki s 5 : 1 odpravili Cardiff Cityin širši nogometni javnosti pokazali, da vendarle znajo igrati tudi napadali nogomet in ne zgolj pragmatičnega in obrambno usmerjenega, ki je zaščitni znak odpuščenega Joseja Mourinha.

Mnogi so bili presenečeni, ko se je vodstvo kluba odločilo, da do konca sezone za glavnega trenerja imenuje 45-letnega Norvežana, ki ima sicer v očeh navijačev Uniteda kultni status, potem ko je leta 1999 v 93. minuti odločil veliki finale Lige prvakov proti Bayernu. In prav to so si želeli navijači, da na vročo klop stadiona Old Trafford sede nekdo, ki pozna klub, ki pozna mentaliteto, ki ve, kaj pomeni na dresu nositi znameniti grb z rdečim vragom. Na prvi tekmi v angleški Premier League so navijači dobili prav to. Napadalen nogomet, veliko golov in da so nogometaši na zelenici pokazali, da jim ni mar za grb in klub, katerega barve branijo. Že po eni tekmi je zato marsikateri navijač mnenja, da bi moral Ole tudi po koncu sezone 2018/19, ko se mu izteče pogodba začasnega trenerja, na klopi United ostati dalj časa, spet drugi so mnenja, da mora izvršni predsednik kluba Ed Woodwardstoriti vse, da na Old Trafford pripelje ali Mauricia Pochettinaali Zinedina Zidana.