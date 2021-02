Zidane kljub zmagi zaskrbljen: Poškodb ne znam pojasniti

Real je z zmago na stadionu Alfreda Di Stefana spet prehitel večne tekmece iz Barcelone, ki so že v soboto napolnili mrežo Alavesa (5:1), a imajo Katalonci še tekmo manj od Madridčanov, ki so se mestnemu rivalu Atleticu približali na pet točk zaostanka. Ekipa Jana Oblaka je odigrala dve tekmi manj od Reala. Trinajstkratne zmagovalce Lige prvakov prihodnji teden (prenos bo na Kanalu A in VOYO ) čaka prvi spopad v osmini finala proti Atalanti še enega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića , Zidane pa kljub lahki nedeljski zmagi ni imel mirnega spanca. Ponovno je namreč s poškodbo mišice tekmo predčasno končal bočni branilec Daniel Carvajal .

'To je za trenerja najhuje'

"Poškodba Carvajala? Ne razumem tega, veliko jih je že in skrbi me. Ko izgubim igralca, me to jezi. Gre za obnovitev poškodbe. Žal mi je 'Carve', bil je zdrav in dobro je igral. Pomemben je za nas. Teh poškodb ne znam pojasniti," je po tekmi v Realovem klubskem centru priznal Zidane.

"Če je potrebno spremeniti razpored tekem? Ne bom o tem, smo že v dovolj velikih težavah. Razpored je takšen, kakršen je, priprave pa niso potekale v običajnem ritmu, bilo je veliko poškodb ... A gremo naprej. V ostale reči se ne bom spuščal. Žal mi je vseh poškodb. Za vse si želim, da bi bili skupaj z nami. To je za trenerja najhuje. Upam, da ne bo trajalo dolgo, kaj več pa ne morem povedati. Če verjamemo v naslov? Nadaljevali bomo v tej smeri. Smo v dobrem nizu, verjeli bomo vase. Le o tem se gre. Izboljšave so vidne, saj verjamemo v to, kar počnemo (Real je dovolil le en strel v okvir svojega gola na zadnjih dveh tekmah, op. a.). Včasih nastopijo težave, nato jih prebrodiš ... To je nogomet,"je še dodal legendarni vezist.