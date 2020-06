Zidane: Ko smo z glavo pri stvari, nas je težko premagati

"Vse tekme so zahtevne, še posebej proti takšnemu nasprotniku, kot je Valencia. Gre za zelo močno ekipo, ki je dobro vstopila v prvi polčas, veliko so pretekli. Toda zadovoljen sem s tem, kako smo nadzirali tekmo. Drugi polčas je bil boljši v vseh elementih. To so tri zaslužene točke," je razlagal Zidane po tekmi z Valencio na stadionu Alfreda di Stefana, ki je trenutno začasni dom madridskega Reala.