Zidane: Ko zmagamo, sem najboljši. Ko izgubimo, bi moral pakirati kovčke

Na tiskovni konferenci, ki jo Real pred domačimi tekmami tradicionalno priredi v svojem trening centru Valdebebas, je 47-letni Zidane dejal, da se je nihanja v podpori navijačev že navadil. "Ko zmagamo sem najboljši, ko pa tekmo izgubimo, bi moral po njihovem mnenju pakirati kovčke. A tako je bilo vedno, v prihodnosti se glede tega ne bo prav nič spremenilo," je na namigovanja o svoji prihodnosti odgovoril Zidane, ki ima s svojim klubom trenutno štiri točke prednosti pred največjim rivalom Barcelono in eno točko prednosti pred mestnim tekmecem Atleticom. "Če želiš v Španiji priti do treh točk, moraš dobro odigrati vseh 90 minut. Kar nekaj ekip je v prvih petih krogih presenetilo, kar pomeni, da bomo morali biti še posebej pozorni, če želimo slaviti proti Osasuni."

Za sredin obračun s klubom iz Pamplone Zidane zagotovo ne bo mogel računati na Luko Modrića in Marca Asensia, pod vprašajem pa so nastopi Brahima Diaza, Isca in Marcela. "Število poškodb v ekipi me ne pretirano skrbi. To je del nogometa, ki ga kot trener ne moreš predvideti. Seveda si ne želim poškodovanih igralcev, a od časa do časa se bodo poškodbe pač zgodile," je o številnih odsotnostih dejal francoski strateg.

V ponedeljek zvečer je Fifa v Milanu podelila nagrade najboljšim posameznikom letošnjega leta, Zidane si prireditve ni ogledal."Da je Messi prejel nagrado za najboljšega nogometaša, sem videl šele zjutraj. Sem pa zelo ponosen na svoje fante (Ramos, Marcelo, Modrić), ki so bili uvrščeni v najboljšo enajsterico."