Zidane miri evforijo po izpadu Barcelone: To ne spremeni ničesar

"Nekaj posebnega je zmagati štirikrat v petih letih. Zelo cenimo težavnost tega dosežka," je nadaljeval Zidane. "Pri La Ligi pa gre iz dneva v dan in omogoča ti, da si dober v Ligi prvakov ter v pokalu. Vsi naslovi so pomembni. Naj razložim tistim, ki morda ne razumejo toliko: La Liga ti omogoči, da si pripravljen in živ v vseh tekmovanjih. Nihče nam ne bo odvzel tega, kar smo storili v Ligi prvakov, mi pa smo to doživljali tako navdušujoče, kot je bilo. Zelo cenimo to,"je nadaljeval.

'La Liga ti omogoča, da si dober v Ligi prvakov in v pokalu' Zidane, ki je z Realom trikrat zapored osvojil Ligo prvakov, nato pa se po krajšem premoru po dobre pol leta spet vrnil na belo klop, je sicer že večkrat ponovil, da je državno prvenstvo tisto, ki ekipi omogoča stanovitno nastopanje v ostalih tekmovanjih. Toda Barceloni kljub osvojitvi državnega naslova in uvrstitvi v nov pokalni finale tudi letos ni uspelo preskočiti predzadnje ovire pred potegovanjem za šesti evropski naslov.

"Ligo prvakov je zelo težko osvojiti in mi vemo, kaj nam je uspelo, to je bilo navdušujoče,"je pred predzadnjo preizkušnjo v državnem prvenstvu, kjer Real Madrid zaseda skromno tretje mesto, povedal trener madridskega prvoligaša Zinedine Zidane .

'To ne spremeni ničesar'

Na vprašanje, če je izpad Barcelone spremenil način, na katerega bodo pri Realu ocenjevali sezono 2018/19, je dodal:"Ne. Sezono smo odigrali tako kot veš, da smo jo, to ne spremeni ničesar."

Francoski trener je bil tako kot večina nogometnih privržencev navdušen nad dramatičnim razpletom, ki so zaznamovali obračune izločilnih bojev, še posebej povratni tekmi polfinala, na katerih je Liverpool premagal Barcelono s 4:0, Tottenham pa Ajax s 3:2.

Liga prvakov je izjemno, čarobno tekmovanje

"Ne vem, če je bila to najboljša sezona Lige prvakov, a zelo sem užival, morda so bile tekme še boljše kot v prejšnjih letih. A doživeti jih kot trener ali igralec je izjemno, je čarobno tekmovanje, najlepše, v katerem se lahko igralec meri,"meni Zidane in stopil tudi v bran trenerju Barcelone Ernestu Valverdeju:

"Kritike na njegov račun? To, kar mu je uspelo do sedaj, je fenomenalno. Nisem pravi za to, da bi govoril o tem, če je vse skupaj pravično ali ne. Ne smemo pa dvomiti v njegovo delo. Včasih tudi jaz vidim takšne reči tukaj ... A jih moraš sprejeti."

Brez komentarja na besede Baleovega agenta

V tem poletju ga sicer čakajo številne težke odločitve, najbolj izpostavljen je valižanski zvezdnik Gareth Bale, ki je pred tekmo v San Sebastianu treniral s soigralci tako kot hrvaški vezist Luka Modrić. Oba sta bila v zadnjih mesecih večkrat v kombinacijah za slovo od Madrida, Baleov agent pa je Zidana pred kratkim obtožil, da si Otočana niti ne želi v svojih vrstah.

"Ne želim odgovoriti. Sem trener in on opravlja svoj posel,"je bil v soboto pred mediji kratek Zidane, ki tudi ni želel potrditi, če je Balu že sporočil, da nanj ne računa več. "Pogovori so zasebni. Moram govoriti z vsemi, tistimi, ki ostajajo, in tistimi, ki morajo oditi. To ostaja med nami,"pravi strateg Reala. Za razliko od zadnjih tednov in mesecev ni želel komentirati niti možnosti prihoda rojaka Paula Pogbajaiz vrst Manchester Uniteda.

"S tabo (novinarjem, op. a.) ne bom govoril o kupovanju igralcev. Všeč mi je, tako kot vsem, ki jim je všeč nogomet. A je igralec Manchestra," še pravi Zidane. "Kot klub, ki ga predstavljam, bomo vedno razmišljali o tem, da reči opravimo dobro. Zgodovina tega kluba bo vedno boljša. V prihodnjem letu nas čaka veliko navdušujočega. Zmagovanje pa je posledica dela."

