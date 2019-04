Zidane miri: Igralci vedo, da ne igramo za lovorike, prihodnjo sezono bomo boljši

Real Madrid je sicer močno prevladoval v statističnih elementih, a to ni bilo dovolj za nove tri točke (vknjižil je četrti remi v sezoni). Tako se galaktikom po novem spodrsljaju močno oddaljuje tudi drugo mesto, ki ga drži mestni tekmec Atletico (štiri točke zaostanka). Real je imel kar 71-odstotno posest žoge, v okvir vrat so baletniki sprožili šest strelov (Leganes le dva). "Vemo, da v tej sezoni ne igramo več za to, da bi kaj osvojili. To ni bila dobra tekma. Ostane nam še šest tekem in v prihodnje moramo odigrati bolje," je za BeIn Sports po tekmi razlagal Zinedine Zidane. "Treba se je bilo pogovoriti ob polčasu, toda na koncu so oni tisti, ki si želijo igrati bolje. Naš prvi polčas je bil zelo počasen," je medlo prvo polovico tekme pokomentiral Zidane. "Prvi polčas mi ni bil všeč, toda drugi je bil veliko boljši. Na koncu smo remizirali. Nič več ni za reči. Lahko bi odigrali veliko bolje. Občutki niso dobri niti slabi, saj smo remizirali z ekipo, ki doma skorajda ne dobiva golov," je svetle točke vendarle skušal najti francoski strokovnjak na klopi Madridčanov.