Mariano na treningu Baleu pokazal golf palico, Zidane miri: Tema je prenapihnjena

Zastava, s katero je na Iberskem polotoku dvignil precej prahu, ni ostala skrita niti Baleovim soigralcem. Tako si je Mariano Diaz na treningu Reala privoščil pikro potezo ali pa morda šalo in pred Valižanom zamahnil v slogu golfista ...

Zidane umirja žogico: Tema Bale je prenapihnjena

"Mislim, da delamo preveč drame o temi Gareth Bale. Pomembno bi bilo, da se osredotočimo na nogomet. Znova je z nami in navdušeni smo. Veliko je dal klubu in gledam le na športne dosežke. Preostalo me ne zanima," je bil na novinarski konferenci pred ligaško tekmo Reala z Real Sociedadom jasen trener Reala Zinedine Zidane.

"Mislim, da je Bale lahko odločilen tudi za tekme Reala. Je pomemben igralec. Če je dobro, če nima težav s poškodbami, je zelo pomemben. To je že dokazal in zagotovo še bo v prihodnje," je prepričan francoski strokovnjak, ki je Real popeljal do treh zaporednih naslovov v Ligi prvakov.

"Se je Bale posmehoval iz Reala?" se je glasilo novinarsko vprašanje. "Ne bom se vključil v to debato. Bale je moj igralec," je bil kratek Zidane."Bale izgleda srečen v Walesu ..." so nadaljevali španski novinarski kolegi. "Po golu v finalu Lige prvakov sem ga tudi videl zelo srečnega. Mogoče je zaradi jezika. V garderobi je vse v redu," je še v kali zatrl namigovanja novinarjev, da je Bale v prostorih madridskega Reala nesrečen oz. nezadovoljen.