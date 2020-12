Zidane: Modrić, Kroos in Casemiro so že na nivoju, ki nam je prinesel tri naslove v LP

Zadnji poraz v Španiji so varovanci Diega Simeoneja doživeli 1. februarja 2020 prav proti Real Madridu na Santiagu Bernabeuu (1:0). Tudi tokrat so jih ugnali zagrizeni mestni tekmeci. " Odigrali smo odlično tekmo. Takšno kakršna se od nas pričakuje na takšnem noviju in s takšnim vložkom. Bili smo preklemano dobri ," je bil presrečen po dobri predstavi proti Atletom trener belega baleta Zinedine Ziodane , ki je lahko upravičeno precej bolj zadovoljen in tudi miren glede majavosti trenerskega stolčka, saj je njegov Real v zadnjem mesecu močno dvignil formo in kaže precej boljše predstave kot na začetku sezone.

"Ključ do uspeha? Naša sredina igrišča. Toni Kroos, Casemiroin Luka Modrić so s tekmeci v veznem redu počeli kar so hoteli. Bili so na izjemnem noviju, lahko rečem,d a so bili takšni kot v času, ko so nam pripeljali tri naslove v Ligi prvakov. Verjamem, da bodo ostali na tem nivoju," je madridskemu AS-u še zaupal Francoz na klopi aktualnih španskih prvakov.