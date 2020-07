Zidane: Moja prihodnost? Imam pogodbo, toda nihče ne ve, kaj se lahko zgodi …

Francoski trener Zinedine Zidane je znova dokazal, da je nekako 'rojen' za Real Madrid. Potem ko je z njim uspehe žel že kot igralec, je v prvem trenerskem delovanju osvojil kar tri zaporedne naslove v Ligi prvakov, v drugem pa se je okitil še z drugim naslovom španskega prvaka (v vlogi trenerja). A francoski strokovnjak se ne želi ozirati v prihodnost ...

Zinedine Zidane in pokal za španske državne prvake v sezoni 2019/2020

"Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, zato ne govorim o prihodnji sezoni. Imam pogodbo, všeč mi je biti tukaj, uživam v tem, kar počnem, toda nihče ne ve, kaj se lahko zgodi v nogometu. V nogometu je na sploh vsak dan drugačen prejšnjemu. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Tukaj sem, uživam, videli bomo, do kdaj," je bil pred zadnjo tekmo madridskega Reala z Leganesom v španski La ligi skrivnosten Zinedine Zidane. Ta se je v klub vrnil, potem ko je po njegovem odhodu klub zaplaval v nevarne vode. Florentino Perezse je po neuspelih avanturah Julena Lopeteguija in Santiaga Solarija močno namučil in Francoza prepričal, da se vrne v klub. Klub, ki ga je v Marseillu rojeni trener zapustil domnevno ravno zaradi nesoglasij s Perezom, ko je po tretji zaporedni osvojeni Ligi prvakov odšel Portugalec Cristiano Ronaldo. Zidane je znova dokazal, da uspehi iz prvega obdobja niso bili naključje, saj je z Realom že v prvi (polni) sezoni po vrnitvi osvojil naslov španskega državnega prvaka, Real pa je za zdaj še 'živ' tudi v Ligi prvakov, a ima pred gostovanjem v Manchestru sila neugoden izid (1:2) z domačega stadiona. "Ne moremo govoriti o prihodnji sezoni, ne da bi zaključili s to, ostaja nam zadnja tekma v ligi in Liga prvakov," je opozoril 48-letni Francoz, za katerega je bil to drugi naslov v La Ligi v vlogi trenerja ter tretji, če zraven prištejemo še igralsko kariero.

Zinedine Zidane je s soigralci tako proslavil naslov španskih prvakov.

'Nisem idealen, le srečnež sem'

Čeprav se zdi Zidane 'rojen' za trenerja Reala, pa pravi, da se sam tako ne počuti. "Ne počutim se idealnega za Real, počutim se le srečneža, da sem lahko tukaj, s temi igralci, v tem klubu. Zato tako zelo uživam iz dneva v dan, saj se bo to nekoč zaključilo, tako kot se je to enkrat že zgodilo," je na novinarski konferenci pojasnil Zidane. V Španiji, predvsem v Madridčanom bolj naklonjenih medijih, se zadnje dni veliko piše tudi o tem, da bi Karim Benzemaz dobro predstavo na zadnji tekmi lahko osvojil naziv najboljšega strelca La Lige (t. i. nagrada pichichi).

"Seveda bi bil vesel za Karima. Toda to nič ne pomeni. Ne bom razkril, kdo bo igral. Všeč bi mi bilo, ker je igralec, ki je igral dobro in si zasluži nagrado pichichi. Jutri bomo videli, kako se bo to zaključilo," je boj Benzemaja z Barceloninim Lionelom Messijem (23 golov Argentinca, 21 Francoza) opisal Zidane. Madridčane na zadnji tekmi v gosteh čaka tekma z Leganesom na obrobju Madrida. Čeprav se zdi, da je Leganes lahek nasprotnik, saj se bori za obstanek, pa so varovanci Javierja Aguirreja v zadnjem času v zelo dobri formi: na zadnjih štirih tekmah so namreč zbrali tri zmage in en remi. Na drugi strani bo Messi z Barcelono gostoval v Vitorii-Gasteiz pri Alavesu.

Francoza Karim Benzema in Zinedine Zidane pri Realu vseskozi odlično sodelujeta.

Novinarji so Zidana na konferenci prosili, naj si postavi oceno za dosedanje trenersko delo, a jih je Zizou zavrnil. "Ne bom si dodeljeval ocene, zato ste tu vi. Veselita me dve stvari: bil sem igralec, kar je bila moja prva strast. Zdaj sem le štiri oz. pet let trener. Ne bom si postavljal ocene, to mi za nič ne služi,"je bil jasen Francoz. Ta bi zagotovo rad videl, da bi se sezona za galaktike razvlekla še v avgust, ko so na sporedu izločilni boji Lige prvakov. Če Real želi priti na zaključni turnir v Lizbono, mora najprej izločiti Manchester City. Real je prvo tekmo osmine finala na Bernabeuu izgubil z 1:2, a to še ne pomeni, da je odpisan v boju za četrtfinale. "Vemo, kako zahtevna tekma nas čaka. Že domača tekma je bila zahtevna in videli bomo, kako bo na gostovanju. Borili se bomo do zadnje sekunde te tekme. Kar se bo potem zgodilo, pa nihče ne ve," je zaključil Zidane.