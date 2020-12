Zidane mojster odločilnih 'bitk', Benzema pa sporoča: To je šele začetek

Strateg Reala Zinedine Zidane je še enkrat več dokazal, da je mojster odločilnih obračunov. Že najmanj dvakrat v dozdajšnjem delu sezone se je glasno govorilo o Francozovi zamenjavi na trenerski klopi, toda vsakič je ta 48-letni nekdanji nogometni virtuoz iz svojih varovancev znal izvleči več od maksimuma, kar so mu znali vrniti s prepričljivo predstavo na zelenici. Tudi tokrat ni bilo nič drugače; Madridčani so bili boljši tekmec v vseh segmentih nogometne igre, blestel je izkušeni francoski napadalec Karim Benzema , ki se je podpisal pod oba Realova zadetka za zasluženo napredovanje v izločilne boje.

Odločilne so bile med drugim tudi bogatejše izkušnje kraljevega kluba, ki je od uvodnega žvižga glavnega sodnika tekme – Nizozemca Björna Kuipersa – zaigral, kot da gre za bitko na življenje in smrt.

"Za nami je zelo zahtevna preizkušnja. Zavedali smo se, da bomo uspešni le v primeru, če v tekmo vstopimo odločni kot že dolgo ne. Te zmage smo si zelo želeli, za njo tudi trdo delali in se borili za vsako žogo, kar se na koncu mora odraziti tudi v rezultatskem smislu. Resnici na ljubo bi lahko zmagali tudi z višjo razliko, a tudi tako je dobro. Predvsem pa veseli dejstvo, da smo do te zelo pomembne zmage prišli s pametno in organizirano igro," je po zmagi, ki Realu ni prinesla le napredovanja v izločilne boje Lige prvakov, temveč tudi prvo mesto v skupini B in posledično ugodnejši položaj pred žrebom parov osmine finala, dejal Benzema.

"Jasno, tudi ta vidik smo imeli v mislih. Naši cilji so povsem jasni: priti, kolikor je daleč mogoče. Ne bomo se zadovoljili zgolj z uvrstitvijo v drugi del tekmovanja, zastopamo grb Reala, kar že samo po sebi pove dovolj. Naša želja je uvrstitev v veliki finale," je šel še korak dlje Benzema in dodal: "To je šele začetek našega prebujenja. Ko igraš za Real Madrid, se moraš zavedati, da bo prav vsak tekmec proti vam dal še tisti kanček več, kolikor je v resnici zmožen. Zdaj, ko smo si zagotovili napredovanje, smo še toliko bolj sproščeni in posledično nevarnejši. O kakovosti naše zasedbe pa resnično ne bi izgubljal odvečnih besed."