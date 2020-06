Zidane: Nadaljevanje sezone bo kot veliko tekmovanje

"Pet menjav nam ne bo niti pomagalo niti škodovalo," je menil Zidane o eni najbolj vročih tematik v Španiji v zadnjih tednih, ki se tiče novih pravil. "Norme so se spremenile in mi se bomo prilagodili. Je menjav pet? Pet. Jih je sedem? Sedem. Živimo v tako čudnem trenutku, da smo zdaj zadovoljni z vsem, kar se nam pojavi na poti, prilagodimo se na situacijo, igralci kot prvi. Oni so tisti, ki bodo igrali. Enako menim za dejstvo, da Barcelona tekme igra pred nami. Ne bo pomagalo in ne bo škodovalo. Lahko govorimo tudi o tem, da bomo imeli več počitka. Na koncu pa kaj? Zadovoljni smo, da lahko spet igramo in prilagajamo se situaciji. Vajeni smo igrati vsake tri dni. Ni izgovorov. Dobro se bomo pripravili na tekme. Imamo mesec in pol in to bomo opravili v najboljšem slogu. Ostalo pa prepuščam vam, rade volje," je sedmi sili pomežiknil legendarni Francoz. In kako je sam preživel obdobje karantene? "Počel sem veliko reči, a predvsem je bilo veliko nogometa, saj mi je všeč, veliko družine, ker smo ostali doma. Malce nam je bilo vsem težko, ker je veliko ljudi izgubilo ljubljene osebe. To je tisto, kar je slabo, a dobra plat je, da se vse vrača v običajne tirnice. Veliko je bilo nogometa doma. Kuhanja pa nič, katastrofalen sem, nekaj reči znam, a nič ... Bolje se je držati nogometa," je dodal.

Real Madrid je tik pred razglasitvijo pandemije covida-19 s strani Svetovne zdravstvene organizacije po eni strani proslavljal veliko zmago na domačem "el clasicu" z Barcelono (2:0), a ne gre pozabiti, da so Madridčani prebolevali tudi dva težka poraza ‒ doma proti Manchester Cityju na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (1:2) in na gostovanju v Sevilli pri Betisu (1:2), ki je Barci omogočil povratek na prvo mesto v prvenstvu.

Realovci torej zaključek Primere Division začenjajo v vlogi zasledovalcev, Zinedine Zidanepa se je ob sobotnem druženju z mediji strinjal z namigom, da bodo naslednji tedni z zgoščenim ritmom tekem močno spominjali na veliki reprezentančni tekmovanji, evropsko oziroma svetovno prvenstvo, ki vsako drugo poletje razveseljujeta nogometne privržence po vsem svetu. Letošnji Euro je sicer zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen na leto 2021, po prvotnem razporedu bi morali Italija in Turčija v Rimu turnir sicer odpreti minuli petek, 12. junija.

Delo s treningov morajo še prenesti na igrišče

"Všeč mi je primerjava, kupim jo. Drži," je pred nedeljskim obračunom v Madridu povedal Zidane. "Moji igralci vedo, kako je igrati v zaključnem delu turnirjev. Pomembna je priprava. Res smo se dobro pripravili. Verjamem v to, kar smo počeli, zdaj pa moramo to pokazati na igrišču."

Zidane je v finalih največjih turnirjev sicer praviloma zmagoval (SP 1998, Euro 2000), tako v vlogi igralca kot v vlogi trenerja, je pa svojo zadnjo reprezentančno tekmo, ki jo je odigral tudi kot kapetan Francije, zapustil predčasno ‒ po udarcu z glavo v prsni koš Marca Materazzija in izključitvi v finalu SP 2006 proti Italiji, ki je nato po izvajanju najstrožjih kazni tudi osvojila naslov.

'Čaka nas 11 finalnih tekem'

Kot pomočnik Carla Ancelottijaje Realu leta 2014 pomagal do jubilejnega desetega naslova v Ligi prvakov, nato pa je po prevzemu funkcije glavnega trenerja nanizal še zgodovinske tri zaporedne uspehe (2016-2018). "Kraljevi klub" čaka 11 tekem v dobrem mesecu, pred večerno tekmo Barcelone na Majorki pa je zaostanek znašal dve točki, a je do nedelje zjutraj ob zanesljivi zmagi Kataloncev (4:0) narasel že na pet točk.

"Ni veliko in ni malo. Takšna je situacija. Čaka nas 11 finalnih tekem in poskusili bomo dati vse od sebe za to, da osvojimo ta naslov," je nadaljeval Zidane, ki bo lahko ob podaljšanju sezone računal tudi na najdražjo okrepitev minulega poletja, belgijskega krilnega napadalca Edena Hazarda, ki je zaradi dveh hujših poškodb odigral vsega peščico tekem v novem klubu. Počasi se vrača Marco Asensio, ki se je težje poškodoval že v zadnjih dneh julijskega dela priprav, a bo že za obračun z Eibarjem v kadru za tekmo.

Brez navijačev mu ni všeč

Tekma z Eibarjem bo potekala ob nevsakdanji kulisi, ki bo bolj spominjala na kakšno tekmo B-ekipe Reala oziroma mladincev, saj bo Zidane z varovanci vse preostale tekme v tej sezoni gostil v klubskem centru v neposredni bližini letališča Barajas, kjer stoji tudi stadion Alfredo Di Stefano. Objekt s 6.000 sedišči je bil prizorišče zadnje Zidanove tekme v snežno belem dresu, prvi gol pa je tu po njegovem odprtju dosegel trenutni kapetan članov Sergio Ramos.

"Di Stefano je naš stadion. Res je, da smo vajeni igranja na Bernabeuu, a se bomo že privadili,"je še povedal Zidane."Tam smo trenirali, igrišče je iste velikosti in zato smo pripravljeni igrati na Di Stefanu. Sicer pa nerad igram brez navijačev, bom odgovoril kar direktno. To res mislim. Sprejmemo to in spoštujemo, kar nam reče vlada. To ne odvzame nič navdušenja pred povratkom tekem. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Bomo videli v prihodnje, če se bodo stvari spremenile. To ni izgovor. Igrali bomo in igrali bomo dobro."

Mendilibar se je obregnil ob selitev na Di Stefana

Trener gostujoče ekipe Jose Luis Mendilibar, ki slovi kot nekdo, ki rad jasno izrazi svoja stališča, je pred gostovanjem v Madridu za oddajo El Larguero radia Cadena SERcelo dejal, da Realu ne bi smeli dovoliti selitve na stadion Alfreda Di Stefana, saj naj bi to pod vprašaj postavilo regularnost prvenstva.

"Sam menim, da nogomet brez občinstva na stadionu ni nogomet. Gledam Bundesligo in težko zdržim vso tekmo, če ni občinstva," je priznal Mendilibar, ki se ni vzdržal niti ostrih kritik na račun vodstva španskega ligaškega tekmovanja."S trenerji in kapetani bi se morala LaLiga posvetovati, do danes pa mislim, da so utišali zdravnike, jim delali težave in jih prisilili v to, da so utihnili,"je še povedal Mendilibar.

"Šli smo od igranja s tremi menjavami na pet, od pogodb, ki se končajo 30. junija in do zadnjih krogov ne bomo vedeli, če bomo lahko računali na igralce, ki se jim pogodba izteče. Sam še vedno ne vem, če bo prišlo do izpadov v nižji rang, če bomo okronali prvaka ... Cela kopica reči je, ki niso jasne. Realu tudi ne bi smeli dovoliti, da igra na Di Stefanu. Spomnim se neke točno določene tekme pri Athletic Bilbau, ko je njihov trener želel podaljšati igrišče in mu nato LaLiga ali zveza nista dovolila, ker naj to sredi prvenstva ne bi bilo dovoljeno ..."