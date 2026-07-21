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Nogomet

Zidane prevzema 'galske peteline' za dolgoročno obdobje

Pariz, 21. 07. 2026 13.01 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Zinedine Zidane

Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didierja Deschampsa, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu.

Da bo nekdanji nogometaš in dobitnik zlate žoge Zinedine Zidane postal novi selektor francoske reprezentance, je javna skrivnost, zdaj pa naj bi po informacijah strokovnjaka za prestope Fabrizia Romana tudi uradno podpisal pogodbo. Štiriinpetdesetletnik že dolgo velja za favorita za naslednika Didierja Deschampsa. Pred dnevi je časopis L'Equipe poročal, da bo selektorski stolček zasedel poleti.

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Deschamps je Francijo pripeljal do polfinala pravkar končanega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer je klonila proti poznejšim prvakom Špancem. Da bo Deschamps po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom.

Didier Deschamps je s Francijo leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka v Katarju.
Didier Deschamps je s Francijo leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka v Katarju.
FOTO: AP

57-letnik je Francijo popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2018, leta 2021 je osvojil ligo narodov. Leta 2022 je izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini, Francija pa je naslov za las izgubila tudi na euru 2016, ko je v finalu izgubila proti Portugalski.

Zinedine Zidane je kot trener z Real Madridom trikrat osvojil Ligo prvakov.
Zinedine Zidane je kot trener z Real Madridom trikrat osvojil Ligo prvakov.
FOTO: AP

Eden najboljših francoskih nogometašev Zidane se je po končani nogometni karieri preizkusil kot trener. Od leta 2016 do 2018 in nato še od leta 2019 do 2021 je vodil Real Madrid, ki je pod njegovo taktirko trikrat osvojil ligo prvakov in dvakrat naslov španskega prvaka.

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Kot igralec je Zidane s francosko reprezentanco leta 1998 osvojil svetovno prvenstvo, dve leti pozneje pa še evropsko. Leta 2002 je z Real Madridom osvojil ligo prvakov. Na svoji zadnji tekmi je leta 2006 izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Italiji, ko je bil zaradi udarca z glavo izključen iz igre.

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KOMENTARJI1

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Minifa
21. 07. 2026 13.38
On je na Igrišču pokazal, da je pravi Argentinec, NASPROTNIKA je zbil kar z glavo...
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