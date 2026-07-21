Zidane prevzema 'galske peteline' za dolgoročno obdobje

Da bo nekdanji nogometaš in dobitnik zlate žoge Zinedine Zidane postal novi selektor francoske reprezentance, je javna skrivnost, zdaj pa naj bi po informacijah strokovnjaka za prestope Fabrizia Romana tudi uradno podpisal pogodbo. Štiriinpetdesetletnik že dolgo velja za favorita za naslednika Didierja Deschampsa. Pred dnevi je časopis L'Equipe poročal, da bo selektorski stolček zasedel poleti.

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Deschamps je Francijo pripeljal do polfinala pravkar končanega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer je klonila proti poznejšim prvakom Špancem. Da bo Deschamps po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom.

Didier Deschamps je s Francijo leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka v Katarju. FOTO: AP

57-letnik je Francijo popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2018, leta 2021 je osvojil ligo narodov. Leta 2022 je izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini, Francija pa je naslov za las izgubila tudi na euru 2016, ko je v finalu izgubila proti Portugalski.

Zinedine Zidane je kot trener z Real Madridom trikrat osvojil Ligo prvakov. FOTO: AP

Eden najboljših francoskih nogometašev Zidane se je po končani nogometni karieri preizkusil kot trener. Od leta 2016 do 2018 in nato še od leta 2019 do 2021 je vodil Real Madrid, ki je pod njegovo taktirko trikrat osvojil ligo prvakov in dvakrat naslov španskega prvaka.