Zidane navdušen: Kroosov gol genialen, poteza Modrića pa ...

"Težko je izbrati le enega (igralca, op. a.). Vesel sem zaradi gola Isca, verjetno je to potreboval. Genialnost Kroosa, tista Modrićeva poteza pa ... To ima le on. Vesel sem, da so vsi dobro. A še vedno nismo osvojili ničesar. Uživali bomo, a se že zdaj pripravljali na finale,"je povedal Zidane, ki ga z varovanci konec tedna v vsakem primeru čaka veliki španski derbi. Ali bo to "el clasico" proti Barceloni ali "el Madrileno" z Atleticom slovenskega vratarja Jana Oblaka pa bo odločil četrtkov drugi polfinale.

'Vse sestavine imamo za dobre tekme'

"To je le zmaga. Igrali smo na zmago. Vse sestavine smo uporabili v tekmi, da bi nam to uspelo, zmaga pa je zaslužena, zanjo smo trdo garali in zadovoljni smo z rezultatom," je še povedal Zidane. "Dobro delamo. Tudi razpoloženje je dobro. Vsi igralci so pri stvari. Vse sestavine imamo za dobre tekme. Uspelo nam je proti Valencii, ki je dober nasprotnik. Zdaj si moramo odpočiti, saj je bil to šele polfinale,"je še povedal, o nevsakdanji postavitvi s petimi vezisti pa dodal:

"Izbrali smo to možnost, da bi imeli Modrića in Isca na notranjih položajih. To je bil napadalen izbor, a pomembna stvar je bila na nasprotni polovici, da smo pritiskali visoko. Dobro smo igrali nogomet, to si želimo. V drugem polčasu smo igrali tudi bolj v prostor. Želim ohraniti posest, ker vemo, da nasprotniku ni všeč teči za nami. Ta tekma je bila takšna, a na drugih smo lahko drugačni. Dobro smo razumeli tekmo. Rekel bi, da se kljub temu, da smo imeli pet vezistov, to ni pretirano opazilo."

