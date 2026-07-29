Zidane navdušil Francijo: evforičen sprejem novega selektorja

Francoski navijači so z navdušenjem pričakali Zinedina Zidana , potem ko je legendarni Zizou tudi uradno prevzel mesto selektorja francoske nogometne reprezentance. Na klopi Francije bo nasledil Didierja Deschampsa , ki je reprezentanco vodil kar 14 let in jo leta 2018 popeljal do naslova svetovnega prvaka.

Zidane je s Francosko nogometno zvezo podpisal pogodbo do leta 2030. Pred tem je vodil Real Madrid, s katerim je osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakov in se zapisal med najuspešnejše trenerje v zgodovini tekmovanja.

Nazadnje je 54-letni Francoz galske peteline zastopal pred 20 leti, in sicer v finalu svetovnega prvenstva leta 2006 v Berlinu. Tisti večer je v podaljšku nastal trenutek, ki je za vedno ostal vtisnjen v nogometni spomin. Po provokacijah italijanskega branilca Marca Materazzija ga je Zidane z glavo udaril v prsni koš. Sledil je rdeči karton in predčasen odhod z igrišča. To je bila tudi zadnja tekma v njegovi karieri v vlogi nogometaša, zdaj pa odpira novo poglavje v vlogi selektorja.