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Nogomet

Zidane navdušil Francijo: evforičen sprejem novega selektorja

Pariz, 29. 07. 2026 13.17 pred 32 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
Zinedine Zidane

Množica navdušenih navijačev je pričakala legendo francoskega nogometa Zinedina Zidana ob njegovem imenovanju za novega selektorja francoske reprezentance. Zidane bo po finalu svetovnega prvenstva v Berlinu pred 20 leti znova zastopal barve galskih petelinov.

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Francoski navijači so z navdušenjem pričakali Zinedina Zidana, potem ko je legendarni Zizou tudi uradno prevzel mesto selektorja francoske nogometne reprezentance. Na klopi Francije bo nasledil Didierja Deschampsa, ki je reprezentanco vodil kar 14 let in jo leta 2018 popeljal do naslova svetovnega prvaka.

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Zidane je s Francosko nogometno zvezo podpisal pogodbo do leta 2030. Pred tem je vodil Real Madrid, s katerim je osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakov in se zapisal med najuspešnejše trenerje v zgodovini tekmovanja.

Zinedine Zidane SP 2006
Zinedine Zidane SP 2006
FOTO: AP

Nazadnje je 54-letni Francoz galske peteline zastopal pred 20 leti, in sicer v finalu svetovnega prvenstva leta 2006 v Berlinu. Tisti večer je v podaljšku nastal trenutek, ki je za vedno ostal vtisnjen v nogometni spomin. Po provokacijah italijanskega branilca Marca Materazzija ga je Zidane z glavo udaril v prsni koš. Sledil je rdeči karton in predčasen odhod z igrišča. To je bila tudi zadnja tekma v njegovi karieri v vlogi nogometaša, zdaj pa odpira novo poglavje v vlogi selektorja.

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KOMENTARJI3

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Jaz zaj
29. 07. 2026 14.38
Bravo.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
29. 07. 2026 14.33
Nekam malo je čokoladnih navijačev.
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
29. 07. 2026 14.26
Kaj pa Kiki pravi?
Odgovori
-1
0 1
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