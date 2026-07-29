Zidane navdušil Francijo: evforičen sprejem novega selektorja

Francoski navijači so z navdušenjem pričakali Zinedina Zidana, potem ko je legendarni Zizou tudi uradno prevzel mesto selektorja francoske nogometne reprezentance. Na klopi Francije bo nasledil Didierja Deschampsa, ki je reprezentanco vodil kar 14 let in jo leta 2018 popeljal do naslova svetovnega prvaka.
Zidane je s Francosko nogometno zvezo podpisal pogodbo do leta 2030. Pred tem je vodil Real Madrid, s katerim je osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakov in se zapisal med najuspešnejše trenerje v zgodovini tekmovanja.
Nazadnje je 54-letni Francoz galske peteline zastopal pred 20 leti, in sicer v finalu svetovnega prvenstva leta 2006 v Berlinu. Tisti večer je v podaljšku nastal trenutek, ki je za vedno ostal vtisnjen v nogometni spomin. Po provokacijah italijanskega branilca Marca Materazzija ga je Zidane z glavo udaril v prsni koš. Sledil je rdeči karton in predčasen odhod z igrišča. To je bila tudi zadnja tekma v njegovi karieri v vlogi nogometaša, zdaj pa odpira novo poglavje v vlogi selektorja.
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