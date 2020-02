Zidane: Ne iščem rešitve za Bala, ker problema ni

Gareth Bale v tej sezoni ni ravno "nabral" veliko igralnih minut, nazadnje je dobil priložnost na zadnji tekmi La Lige, ko je Real gostoval pri Osasuni. Bale je tekmo začel v udarni enajsterici in igral do 71. minute, ko ga je zamenjal Lucas Vazquez, Madridčani pa so visoko zmagali (4:1). Bale je zaigral prvič po 4. januarju, francoski trener Zinedine Zidane pa je še vedno nejevoljen, ko dobi vprašanje, ali gre za spor med njim in valižanskim napadalcem."Težava tukaj je, da nekateri ljudje želijo, da imam problem z Garethom. Temu enostavno ni tako in nikoli ni bilo. Ni igral na zadnjih treh tekmah, vendar je dobro odigral teh 70 minut. Imamo veliko igralcev in ni enostavno vsem dati priložnost. Gareth je pomemben igralec za nas in še bo dobival priložnost," je po tekmi povedal Zidane.