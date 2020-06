Zidane negotov glede prihodnosti: Lahko se zgodi karkoli

Zidana že dlje časa povezujejo z vodenjem članske francoske izbrane vrste, s katero je osvojil SP 1998 in Euro 2000. Leta 2006 so "galski petelini" na zadnji uradni tekmi Zidana v karieri igrali tudi finale SP v Nemčiji, kjer si je vezist alžirskih korenin privoščil enega največjih incidentov v zgodovini velikih tekmovanj in bil zaradi udarca z glavo v prsni koš italijanskega branilca Marca Materazzija izključen. Italijani so nato osvojili naslov po izvajanju najstrožjih kazni, svojo je Zidane v rednem delu še pred izključitvijo sicer izkoristil in povedel Francoze v vodstvo. Podaljšek je Italijanom z golom priboril ravno Materazzi.

Zinedine Zidaneje pred obračunom z Espanyolom spregovoril o izčrpavajočemu poklicu trenerja, ki je na klopi Real Madrida seveda še posebej naporen. Zidane, ki se je tako odmevno poslovil od vodenja članske ekipe po zmagi v finalu Lige prvakov leta 2018, nato pa se že sredi prihodnje sezone vrnil po odstavitvah Julena Lopeteguijain Santiaga Solarija, je zelo odkrito dejal, da se bo v naslednjih 20 letih gotovo poslovil.

Z varovanci je v aktualni sezoni sicer udeležen v napetem boju za naslov prvaka z večno tekmico Barcelono, ki ima enako število točk, a slabši medsebojni izkupiček od Reala, zato bi Madridčani v primeru točkovne izenačenosti ob koncu sezone osvojili naslov. To bi bil drugi državni naslov za Zidana v vlogi trenerja Reala, potem ko se je v zgodovinske knjige med letoma 2016 in 2018 vpisal s tremi zaporednimi zmagami v Ligi prvakov.

'Ne načrtujem ničesar'

"Ne bom treniral dvajset let. Še prej se bom upokojil," je na novinarski konferenci pred gostovanjem v Barceloni dejal Zidane. "Sem nevsakdanji trener, lahko bi se zgodilo karkoli. Ne načrtujem ničesar. Vznemirja me delo iz dneva v dan. Kako dolgo bo temu tako, tega pa ne vem," je nadaljeval Zidane.

"V moji glavi sem bil vedno igralec. Igral sem 18 ali 19 let, potem pa so me ljudje spraševali, če bom trener, in rekel sem, da ne bom. Nato sem se odločil, da bom to postal. Res te izčrpa. Ne bom (treniral še) dvajset let, to je gotovo,"je dodal legendarni Francoz.

Pohvale Ramosu in Varanu

Ta se lahko v aktualni sezoni zanese na granitno obrambo, ki je nasprotnikom v državnem prvenstvu dovolila vsega 21 golov, kar je seveda najboljši izkupiček Primere Division. "Kraljevi klub" je na premor zaradi pandemije novega koronavirusa sicer odšel z bolečim porazom v Sevilli pri Betisu (1:2), kar je omogočilo, da ga je kljub porazu na "el clasicu" (2:0) spet prehitela Barcelona. A Kataloncem je po nadaljevanju tekmovanja prav tako zdrsnilo v Sevilli pri istoimenskem prvoligašu (0:0), zato je Real že od prejšnjega tedna spet vodilni klub. Posebne pohvale je Zidane v tem pogledu namenil kapetanu Sergiu Ramosuin njegovemu partnerju v obrambi Raphaëlu Varanu.

"Sta najboljši par tod okoli. Kar počneta, je izvrstno. Rad igram nogomet, a obramba je dandanes najpomembnejša stvar. Imamo prednost, ker imamo takšno obrambo, imamo tudi igralce, ki so zavzeti. A obramba niso le štirje ali pet igralcev. Pokazali smo moč in odnos kot ekipa," je nadaljeval Zidane in se nato lotil Ramosa, ob boku katerega se je leta 2006 tudi poslovil od aktivnega igranja nogometa v dresu Reala.

'Želel je spisati zgodovino'

Sevillčan je ob nedavni zmagi nad Mallorco (2:0) zabil nov gol, tokrat s spektakularnim prostim strelom, skupno pa je v tej sezoni že pri osmih zadetkih, s čimer je podrl svoj osebni rekord. Sezona 2005/06 je bila sicer Ramosova prva po prestopu iz Seville, ki jo je zapustil z 19 leti in se nato uveljavil kot nepogrešljiv člen obrambe madridskega velikana.

"Imel je kakovost in predvsem osebnost. Želel je zmagovati, želel je spisati zgodovino pri tem klubu. Nisem presenečen nad tem, kar je uspelo Sergiu. Srečni smo lahko, da imamo takšnega igralca. Upam, da bo z nami ostal do konca," je še dodal Zidane.

Francoz bo v Barceloni sicer ostal brez srečanja s še enim starim znancem s španskih zelenic, nekdanjim branilcem Barcelone Abelardom Fernandezom, ki ga je Espanyol tik pred dvobojem z Realom odpustil. Vajeti je začasno prevzel kar športni direktor Francisco Rufete, ki se je z Zidanom prav tako redno meril v španski ligi kot član Malage oziroma Valencie. Espanyol je v tej sezoni odstavil že tri trenerje in je tik pred tem, da se prvič po letu 1994 preseli v nižji rang tekmovanja. Eibar, ki drži zadnje "varno" 16. mesto, namreč belo-modrim beži že za osem točk.