Zidane: Nič ne bi imel proti, če Bale zapusti Real jutri

V moštvu Real Madrida, ki ga je ob porazu s 3:1 proti Bayernu od prve minute na zelenico v Houstonu poslal Zinedine Zidane , ni bilo Garetha Balea . Privrženci belega baleta so na njegov nastop zaman čakali tudi v drugem polčasu. Izostanek bivšega nogometaša Tottenhama mogoče ni bilo tako veliko presenečenje, saj se že nekaj mesecev govori o njegovem odhodu iz španske prestolnice, kjer se kljub številnim osvojenim lovorikam nikoli ni uspel ustaliti in unovčiti svojega nogometnega potenciala.

Zdaj je jasno, da se njegova španska epizoda bliža koncu. "Ne gre za osebne zamere. Gareth je na seznamu igralcev, ki v klubu nimajo prihodnosti. Z njim in igralci na tem seznamu se pogajamo in jim poskušamo najti nove sredine. Lahko potrdim, da je njegov odhod skoraj gotov. Klub ima tri konkretne ponudbe," je dejal Zidane, ki je že ob svoji vrnitvi na vroči trenerski stolček v Madridu poudaril, da Bale ni del njegovih načrtov. "Ne bom rekel, da bo klub zapustil že danes, a če bi se vsa pogajanja zaključila že jutri, ne bi imel ničesar proti. Tako bi bilo najbolje za klub in za igralca. Real mu bo omogočil odhod v klub, kjer bo lahko igral."

Kaj sledi za Balea?

Bale, ki je bil še lani nedotakljiv, se je zdaj znašel na kariernem razpotju. Trije klubi, ki naj bi Realu poslali ponudbe, ki so Špancem finančno zadovoljive, naj bi bili prav Bavarci, Tottenham in neimenovani kitajski klub. Krilni napadalec, ki je pred nekaj dnevi praznoval svoj 30. rojstni dan, je sicer za medije že večkrat zatrdil, da kluba ne namerava zapustiti, saj je povsem sprijaznjen s situacijo in zadovoljen z dejstvom, da bi prihajajočo sezono preživel na klopi za rezervne igralce ali na tribuni. Zdi se, da se bo - kljub nemalo uspehom - njegova pot v Madridu končala z grenkim priokusom. "Jaz sem trener, jaz odločam, kdo ostane v klubu in kdo ga more zapustiti. Garethov status se v zadnjih mesecih ni spremenil. Igralcu je jasno, da ne bo igral," je še dodal Zidane, ki se bo, kot poročajo španski mediji, za zasluge letos zahvalil še prenekateremu igralcu prvega moštva.