Zidane o skrivnostih uspeha: Nisem bil idiot, pil sem vodo

"Včasih si moral biti dober, da si lahko igral, ni bilo tako preprosto kot danes. Zdaj ti, če vedo, da če imaš nek talent, hitro ponudijo priložnost," je za OTRO med drugim povedal Zinedine Zidane. Legendarni Francoz se je nedavno vrnil na klop madridskega Reala, kjer še maja lani proslavil tretji zaporedni naslov v Ligi prvakov, nato pa se šokantno poslovil.

REAL

Zidane je imel podobno trofejno tudi igralsko kariero, ki jo je začel v vrstah marsejskega Saint-Henrija, nato pa po igranju za še en lokalni klub Septemes-les-Vallons leta 1986 prišel v Cannes, kjer je v šestih sezonah tudi dobil prvo priložnost med profesionalci.

'Vedel sem, da moje obnašanje ni idealno'

"Želel sem si le igrati nogomet in imel sem težave v šoli. Moji starši me nikoli niso ošteli, toda vedel sem, da moje obnašanje ni idealno,"se je v zanimivem pogovoru začetkov spominjal danes 46-letni Francoz. "Nekega dne so mi tako rekli: 'Vemo, da imaš nekaj v glavi, torej počni tisto, kar si želiš.' Ko sem imel enkrat dovoljenje mojega očeta in mame, sem dal vse za to, kar sem si želel,"je nadaljeval.

"Ob prihodu v Cannes sem videl, kako trenirajo igralci, in rekel sem si: 'Želim se posvetiti temu.' Od tistega trenutka sem se boril za to, da postanem najboljši. Dobro sem počival, nisem igral idiota po barih, pil sem vodo in se veliko raztezal. Vse sem dal za to, da bi postal najboljši igralec, to sem moral storiti za kakršno koli ceno. Tako bi osrečil starše in jih napolnil s ponosom."

Dandanes vse poteka hitreje

Ponosa v družini Zidane v naslednjih letih res ni manjkalo, po Cannesu ga je pot odnesla v Bordeaux, Juventus in Real Madrid, v vrstah torinskega in madridskega velikana je dosegel največje uspehe, ki so sovpadali tudi z naslovi svetovnega ter evropskega prvaka s francosko reprezentanco. Zidane ocenjuje, da so mladi nogometaši v njegovih časih veliko redkeje prihajali do priložnosti za igro.

"V tistih časih si moral, da so te opazili, biti dober. Najprej si moral pokazati, da si drugačen od ostalih, ker je bilo število igralcev omejeno, imeli ste le enega ali dva na ekipo. Danes ne. Danes se je vse razvilo in vse poteka hitreje, igralcev pa ni strah napak," dodaja Zidane.