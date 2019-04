Zidane: Nisem se še odločil, kdo bo ostal in kdo odšel

"Nisem se še odločil, kdo bo ostal in kdo odšel. Ostaja nam še mesec in pol tekmovanja. Vse, kar bom videl na vsaki tekmi, mi bo služilo," je zbranim novinarjem v Madridu povedal strateg Zinedine Zidane. Francoz se je med tednom moral soočiti s prvim porazom po povratku na klop belega baleta. Usodno je bilo zahtevno gostovanje na Mestalli pri Valencii (1:2). Real je sicer varno na tretjem mestu La lige, za vodilno Barcelono osem krogov pred koncem zaostaja velikih 13 točk. Navijači seveda s tem niso zadovoljni, potem ko je Real že izpadel iz kraljevega pokala in Lige prvakov. "Tako pač je. Razumem ljudi, saj si želijo videti Madrid, ki bo zmagoval. To je običajno, saj gre za klub, ki je vedno zmagoval in ki vedno igra za to, da zmaguje. Včasih ne gre za vdajo, ampak za težavno sezono," je razložil francoski strokovnjak, ki je Real začasa prvega delovanja popeljal do treh zaporednih lovorik v Ligi prvakov.

Eden izmed pogojev, da se Francoz vrne na klop Reala, je bil ta, da tekom poletja v klub pridejo zveneče okrepitve. Ni skrivnost, da si Francoz močno želi napadalca Chelseaja Edena Hazarda. "Hazard? Ne bom vam dal mojega osebnega mnenja. Videli bomo po koncu te sezone oz. na začetku naslednje. Je igralec, ki sem ga vedno cenil, to ve ves svet. Igral je v Franciji, velikokrat sem ga videl in poznam ga osebno. Je fantastičen igralec," je pojasnil Zidane.

Nekdanji izvrstni nogometaš, danes pa trener še ne more računati na morda najboljšega člana belega baleta te sezone, Brazilca Viniciusa ml., ki še ni saniral poškodbe. "Ne morem reči, kdaj se bo vrnil, moramo iti zelo počasi, a zaenkrat gre dobro. Že je na igrišču in lahko počne določene stvari. Vidim ga zelo dobre volje, precej boljše kot takrat, ko se je poškodoval," je še dodal Francoz. "Ne bom vam povedal, kdo bo ostal in kdo bo odšel," je o vratarski dilemi povedal Zidane, ki od prihoda ne skriva večje naklonjenostiKeylorju Navasu kot Thibautu Courtoisu. Na vprašanje, ali bo Marceloostal ali ne, pa je bil prav tako diplomatski. "Bomo videli. Je zelo pomemben igralec, tudi zaradi tega, kar je storil za ta klub. Želim si, da se vrne, da dobro zaključi sezono. To je moja edina skrb," je komentiral bočnega branilca iz Brazilije, ki ga mnogi povezujejo s selitvijo v Juventus po koncu sezone. Z Italijo povezujejo še enega nogometaša Reala, in sicer Luko Modrića, ki se je po osvojeni zlati žogi pogostokrat znašel pod tarčo kritik, da si te nagrade ni zaslužil. Zadnji, ki je javno to storil, je bil legendarni srbski strokovnjak Radomir Antić. "Kaj naj rečem. Ljudje lahko komentirajo, kar hočejo. Žal mi je, da je to rekel. Luka si zaslužil zlato žogo. Osvojil jo je s predanostjo in kakovostjo," je poudaril Zidane.