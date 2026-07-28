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Nogomet

Zidane novi francoski selektor: Edina služba, ki sem si jo želel

Pariz, 28. 07. 2026 19.15 pred 12 dnevi 1 min branja 7

Avtor:
A.M. STA
Zinedine Zidane

Francoska nogometna zveza (FFF) je sporočila, da je bil Zinedine Zidane po pričakovanju imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letnik je že dolgo veljal za glavnega kandidata, na priložnost je čakal več let.

Na položaju je nekdanji nogometni zvezdnik nasledil Didiera Deschampsa, čigar mandat se je začel leta 2012 in končal v začetku tega meseca, potem ko je Francija na svetovnem prvenstvu zasedla četrto mesto. Deschamps je Francijo popeljal do naslova svetovnih prvakov leta 2018, pred štirimi leti do finala, letos pa do četrtega mesta.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane
FOTO: AP

Zinedine Zidane, ki je bil Deschampsov soigralec ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 1998, se je na to vlogo pripravljal vse od odhoda iz kraljevega kluba leta 2021. "Vodenje francoske reprezentance je bila edina služba, ki sem si jo želel," je dejal nekdanji zvezdnik Real Madrida po predstavitvi na sedežu zveze v Parizu. "V zadnjih štirih ali petih letih sem prejel ponudbe za vodenje klubov, a sem jih vse zavrnil zaradi francoske reprezentance," je še dodal legendarni francoski ofenzivni vezist.

Zidane je z zvezo podpisal pogodbo do leta 2030. Kot igralec je osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, doslej pa vodil le Real Madrid. Med svojim delovanjem na trenerski klopi pri španskem velikanu je ekipo popeljal do treh zaporednih naslovov v Ligi prvakov, kar je dosežek brez primere v sodobni zgodovini tega tekmovanja.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
29. 07. 2026 15.39
A se je Penalppe strinju?
Odgovori
0 0
friki24
29. 07. 2026 11.57
Kako edina sluzba, ki si jo je zelel, ce vsi hocjo biti trenerji v stalarskem klubu?
Odgovori
+0
2 2
Vladimir.Krutov
29. 07. 2026 13.15
👍
Odgovori
0 0
cripstoned
28. 07. 2026 20.54
Srecno LEGENDA!
Odgovori
+0
5 5
Pompozni
28. 07. 2026 19.57
Top 10.
Odgovori
+2
3 1
RUBEŽ
30. 07. 2026 10.11
Kvečjemu 20-25. Kje pa se je dokazal, razen v ŠT.A.L.I , tam pa je imel Pereza, ki za vse poskrbi.
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0 0
Finfer
28. 07. 2026 19.44
Spet bo koga ruknil z glavo !!
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+4
7 3
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