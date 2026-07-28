Zidane novi francoski selektor: Edina služba, ki sem si jo želel

Na položaju je nekdanji nogometni zvezdnik nasledil Didiera Deschampsa , čigar mandat se je začel leta 2012 in končal v začetku tega meseca, potem ko je Francija na svetovnem prvenstvu zasedla četrto mesto. Deschamps je Francijo popeljal do naslova svetovnih prvakov leta 2018, pred štirimi leti do finala, letos pa do četrtega mesta.

Zinedine Zidane, ki je bil Deschampsov soigralec ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 1998, se je na to vlogo pripravljal vse od odhoda iz kraljevega kluba leta 2021. "Vodenje francoske reprezentance je bila edina služba, ki sem si jo želel," je dejal nekdanji zvezdnik Real Madrida po predstavitvi na sedežu zveze v Parizu. "V zadnjih štirih ali petih letih sem prejel ponudbe za vodenje klubov, a sem jih vse zavrnil zaradi francoske reprezentance," je še dodal legendarni francoski ofenzivni vezist.

Zidane je z zvezo podpisal pogodbo do leta 2030. Kot igralec je osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, doslej pa vodil le Real Madrid. Med svojim delovanjem na trenerski klopi pri španskem velikanu je ekipo popeljal do treh zaporednih naslovov v Ligi prvakov, kar je dosežek brez primere v sodobni zgodovini tega tekmovanja.