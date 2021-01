Zidane o Joviću: Najlažje je reči, da je krivda moja

Tako je na novinarski konferenci trener Zinedine Zidane dobil vprašanje, kako da posamezni igralci, kot so Jović, pa Sergio Reguilon, Acrhaf Hakimi in James Rodriguez, igrajo tako dobro, ko odidejo iz Madrida. "Najlažje je reči, da je krivda moja. Rad imam svoje igralce. Že pri Reguilonu so rekli, da je bila moja napaka, vendar se ne strinjam. Pride čas, ko so igralci tukaj in vedo, da jih čaka težka naloga. To sem videl že kot igralec in ni vse tako enostavno, kot je morda videti."

Srbski nogometaš je v madridski Real prestopil poleti leta 2019 in s sabo "prinesel" sloves golgeterja, na katerega so pri galaktikih močno računali. Takrat 21-letni Luka Jović je namreč v sezoni pred tem z goli blestel pri Eintrachtu iz Franfurta in jih dosegel kar 36, a mu nato pri Realu ni šlo po načrtih. Ustavile so ga tudi pogoste poškodbe, nato pa tudi ni dobil veliko priložnosti za igro.

Jović se je vrnil v Bundesligo, Real ga je posodil Eintrachtu do konca sezone in je dosedaj odigral dve tekmi. Na drugi tekmi ni dosegel gola, na obeh tekmah pa je v igro vstopil šele po 60. minuti igre. Srbski napadalec pa je zablestel že takoj na prvi tekmi, ko je znova oblekel dres Eintrachta in dosegel dva gola, toliko kot skupaj na vseh odigranih tekmah Reala (32 tekem).

To "eksplozijo" je moral pokomentirati tudi trener Zidane, ki se je odločil, da je dovolj kakovostne konkurence v napadu in je seveda dal dovoljenje, da Jović odide v Nemčijo. "Pride čas, ko mora igralec oditi in igrati, to je storil Luka in mislim, da je bila to dobra odločitev za tako dobrega igralca, kot je on. Zadovoljen sem zaradi njega in mu želim vse dobro. Upam, da bomo dočakali dan, ko bomo lahko uživali v njegovih golih pri Realu. Vendar je razlika, igrati v drugem klubu ali igrati v Realu je povsem drugačna zadeva. Star je 23 let in ima prihodnost in lahko bo še pokazal, kaj zmore pri Realu. To velja za vse igralce. Ko si v Realovem sistemu, moraš pokazati, kaj zmoreš. Obstaja velika konkurenca, tako je vedno bilo, a to ni napaka trenerja,"je dejal Zidane, ki je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus in je v karanteni.

Francoskemu trenerju se v zadnjih dneh malce trese "stolček", saj je Real presenetljivo izpadel v šestnajstini finala španskega kraljevega pokala proti Alcoyanu, galaktiki pa so v nizu treh tekem brez zmage. Na izhodnih vratih Reala je še en nogometaš, 22-letni Martin Odegaard. Po pisanju Marce je Norvežan zahteval, da ga posodijo ali prodajo še ta mesec.