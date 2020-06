Zidane o sodnikih: Moti me, da govorijo le o njih, saj smo vendar zmagali

Real Madrid je izkoristil petkov spodrsljaj Barcelone na gostovanju pri Sevilli (0:0) in se z zmago nad Real Sociedadom v San Sebastianu ponovno povzpel na vrh lestvice Primere Division. Madridčani imajo od tradicionalnih tekmecev iz Katalonije sicer slabšo razliko v zadetkih, a boljše rezultate v medsebojnih obračunih, ki v španskem prvenstvu v primeru točkovne izenačenosti na koncu odločajo o razporeditvi na lestvici.

V San Sebastianu so imeli domači nogometaši in mediji veliko pripomb nad delom glavnega sodnika Xavierja Estrade Fernandeza, ki je v drugem polčasu pri izidu 0:0 dosodil najstrožjo kazen za goste ob prekršku Diega Llorentejanad Vinicusom Juniorjem. Kapetan Sergio Ramosje bil v 50. minuti zanesljivi izvajalec strela z bele točke in tako postavil rekord kot najboljši strelec med branilci v zgodovini Primere Division, toda legendarni Sevillčan tekme ni dokončal in jo moral z obkladkom ob kolenu pospremiti s tribune. Tam je lahko videl, kako so sodniki v 68. minuti po strelu z razdalje razveljavili gol Adnanu Januzaju, ker naj bi Mikel Merino v nedovoljenem položaju zastiral pogled vratarju Reala Thibautu Courtoisu, nato pa je na koncu odločilni zadetek v 70. minuti zabil Karim Benzema. Po ogledu VAR-posnetkov je Fernandez s pomočniki ocenil, da si Francoz pri ustavljanju žoge ni pomagal z roko, zadetek Merina v 83. minuti pa ni prav nič ogrozil madridske zmage.

'Včasih se zaradi govorjenja o sodnikih zdi, kot da nismo storili ničesar'

"Moti me to, ko ljudje govorijo le o eni stvari, o sodnikih," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Realov trener Zinedine Zidane. "Tu je ekipa, odigrali smo tekmo, včasih pa se zdi, kot da nismo storili ničesar. A spornih trenutkov ne moremo nadzirati. Zmagali smo na igrišču in zmaga je bila zaslužena. Nad 'Vinijem' (Viniciusom, op. a.) je bil storjen prekršek za enajstmetrovko. Pri golu Karima so mi povedali, da je šlo za ramo. A to je domena sodnika, jaz se ne vmešavam, sodnik opravi svoje delo in to moram spoštovati."

Že v petek je sicer branilec in eden od kapetanov Barcelone Gerard Piquenamignil na sodniške usluge večnemu tekmecu in pristavil, da bo glede na lažji Realov razpored do konca sezone Barca "težko" osvojila naslov. Zidane je tudi izrazil prepričanje, da gre pri poškodbi Ramosa zgolj za udarec.

Ramos je zanj najboljši na svetu

"Ničesar še nismo osvojili," svari Zidane, ki je pred tekmo odgovoril tudi Piqueju. "To so tri tekme in devet točk, toda vemo, da bo do konca težko. Moramo nadaljevati, smo v dobri formi, igralcem gre dobro tako telesno kot tehnično. Ramos? Zdaj ga zelo boli, a mislim, da gre le za udarec in nič drugega. To je dobra novica. Bom videli. Zame je najboljši branilec na svetu. Ima karakter in želi si še več. To prinaša ekipi in to je velik plus."

Real bo tudi v naslednjem krogu igral za Barcelono, in sicer z Real Mallorco na domačem (pomožnem) stadionu Alfredo Di Stefano, Katalonci pa bodo že 24 ur prej odigrali obračun z Athletic Bilbaom. Zidane gotovo ne bo mogel računati na španskega napadalnega vezista Isca, ki si je prejšnji teden poškodoval stegensko mišico, še bolj pa bodo Madridčani pogrešali Brazilca Casemira, veliko bolj nepogrešljivega zadnjega vezista, ki bo moral počivati zaradi rumenega kartona z nedeljske tekme v San Sebastianu.

Sociedad: Tako je nemogoče

Kaj si mislijo o tekmi, so pri Real Sociedadu takoj po koncu razkrili kar na uradni spletni strani kluba. V poročilu z naslovom "Tako je nemogoče" so zapisali, da je "vedno težko premagati Madrid", včasih pa "še veliko bolj". Enajstmetrovko v prid Reala so označili za "dvomljivo", razlog, da so ostali brez točk, pa so našli tudi v razveljavljenem golu Januzaja.

Osrednja katalonska športna časnika prav tako nista imela milosti. "Made in Madrid," je na naslovnici zapisal Mundo Deportivo, medtem ko je Sportudaril z naslovom "Vodilni v VAR" in hitel opisovati "škandal na Anoeti". Mundo Deportivoje z bralci že na naslovnici delil vse tri sporne situacije in se, med drugim, spraševal, kako je lahko Merino zastiral pogled Courtoisu, ko pa se je Belgijec na strel Januzaja odzval brez temu primernega časovnega zamika ...