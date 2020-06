Zidane odgovarja Piqueju: Sodniki? Real igra na nogometnih zelenicah in ne zunaj njih

Osrednji branilec Barcelone Gerard Pique je po tekmi v Sevilli, najverjetneje še vroče glave, izjavil, da bo moštvo s Camp Noua težko zdržalo v boju za naslov španskega državnega prvaka. Šel je še korak dlje in dodal, da ne verjame, da bi lahko najhujši rival – madridski Real – izgubil še kakšno točko do konca sezone.



Po kritikah, izrečenih na račun lastnega moštva, se je 33-letni Pique po stari navadi obregnil še ob Madridčane, za katere pravi, da bodo imeli kot vselej pomoč sodnikov. Na drugi strani s Santiago Bernabeua sporočajo, da je Real tako močan v nogometnem smislu, da ne potrebuje dodatnega vetra v jadra zunaj zelenic. "To, kar govorijo drugi, me ne zanima. Vse, kar moramo storiti, je, da v nedeljo v San Sebastianu odigramo na želeni ravni in osvojimo nove tri točke. Kar se dogaja zunaj nogometnih zelenic, ni moja stvar," je dan pred novo zahtevno prvenstveno preizkušnjo na Anoeti dejal Zinedine Zidane, ki razume slabo voljo Gerarda Piqueja. "Vrhunska moštva sovražijo poraze. Barcelona v Sevilli sicer ni izgubila, toda ko si v boju za naslov državnega prvaka, vsaka izgubljena točka pomeni dodaten pritisk. Na Gerardove besede se nima smisla odzivati, ker ima vsak pravico do svojega mnenja, pogleda, stališča ... Vedno pa bo najpomembneje tisto, kar pokažeš na igrišču. Po zadnjem krogu pa se bodo seštevale točke, potegnili bomo črto pod storjeno in videli, kaj nam je uspelo doseči v tej sezoni," se je neposrednega odziva na Piquejeve izjave elegantno izognil strateg belih in ob koncu pohvalil nekatere posameznike, ki so se uspešno vrnili na zelenice po dolgotrajnejši odsotnosti.