Zidane: Odgovornost je moja, moram poiskati rešitve

Madridski Real je na osmih odigranih tekmah La Lige doživel dva poraza, zadnjega v nedeljo v Valencii, ko so domači slavili visoko zmago (4:1). Galaktiki so sicer dobro začeli in povedli, nato pa se je krivulja obrnila in gostitelji so napolnili njihovo mrežo.

"Po golu smo popustili in spremenili način igre in težko je razumeti, kako se je to zgodilo. Mislim, da Valencia ni bila boljša od nas taktično. Vendar izgovorov ni. Sem tisti, ki je odgovoren in moram poiskati odgovore. Marsikaj nam ni šlo na roko in v obrambi nismo bili tako dobri, kot na prejšnjih tekmah. Slaba tekma in slab dan, "je bil kritičen Zidane po tekmi v izjavi za časnik Marca. Mnogi so se začudili, ker je v udarno postavo vrnil Marcela, ki je bil med najslabše ocenjenimi igralci in Isca, a je Francoz dejal: "Sta igralca Reala in zato sem ju postavil v prvo enajsterico."