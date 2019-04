Zidane: Pride dan, ko ti ne gre. To razumem. A da nočeš ...

Rayo Vallecano hiti v drugo ligo, mu je pa še pred tem, po 22 letih, uspelo premagati velikega mestnega tekmeca Real . Rayo je proti galaktikom slavil prvič po štirinajstih tekmah. Veliko pomoč je imel v nasprotnikovih igralcih, ki so bili milo rečeno nemotivirani. Čeprav je Real igral z rezervno postavo, v ekipi ni bilo niti Karima Benzemaja , ki je dosegel zadnjih osem zadetkov za Madridčane, pa je brezvoljna igra po mnenju Zinedina Zidana strogo prepovedana. "Absolutno nič nismo naredili. Bila je to popolna ničla v vseh segmentih nogometne igre. Prava sramota za klub," je bil za AS brez dlake na jeziku trener Zidane. Real je proti Rayu zabeležil že deseti prvenstveni poraz v sezoni. Nihče v klubu ne pomni, kdaj se je nazadnje pripetilo kaj takega ... "Pridejo dnevi in pride tekma, ko ti enostavno nič ne uspeva. Trudiš se, nizaš priložnosti, a žoga noče v gol. Toda mi proti Rayu nismo naredili prav nič, da bi prišli do pozitivnega rezultata. Vsi skupaj se moramo zamisliti." Zidane sicer o imenih ni želel govoriti, povedal je le, "da večina ni izkoristila ponujene priložnosti za dokazovanje". Francoz je bil v pogovoru za AS besen.

"Jezen sem. Vse skupaj je bilo videti zelo slabo. Seveda, odgovornost je v prvi vrsti moja. Očitno sem slabo fizično in mentalno pripravil ekipo na tekmo. A kljub vsemu se mi zdi, da želje po dokazovanju in volje po teku ne morem zaukazati. To je nekaj, kar mora imeti vsak." Francoz je znan po tem, da običajno brani svoje nogometaše. Tudi v trenutkih slabe igre in rezultatov je vedno znova stopil na stran igralcev. Tokrat ni bilo tako. "Veste, da jih vedno branim. Tokrat jih ne morem. To, kar sem videl proti Rayu, je popolna ničla." Zidane v zadnjem času vedno znova odgovarja na vprašanja o Garethu Baleu. Po splošni oceni je bil Valižan (spet) neviden. "Ne vem, ali je bil koncentriran in z glavo na tekmi. To morate vprašati njega."