Zidane ostal brez Hazarda, je to priložnost za Bala?

Prihod Edena Hazarda v vrste madridskega Reala iz londonskega Chelseaja je pri navijačih belega baleta vzbudil veliko upanja. Belgijec, nova madridska številka 7, na prvi uradni tekmi sezone ne bo mogel pomagati soigralcem. Hazard si je poškodoval stegensko mišico na treningu ima in ni nared za uvod v prvo tekmo v Primeri Division, so sporočili iz madridskega kluba. Po neuradnih podatkih bo moral počivati približno tri do štiri tedne.

V prestopu iz londonskega kluba, ki naj bi bil vreden 100 milijonov evrov, je Real dobil odmevno okrepitev, trener Zinedine Zidane pa bo moral priložnost dati kateremu od igralcev, ki niso bili v prvem planu: na priložnost čakajo Gareth Bale, James Rodriguez, Vinícius, Luka Jović in Lucas Vázquez.V zadnjem obdobju je bilo največ govora o Balu in Jamesu, ki sta bila že na izhodnih "vratih", a sta še vedno v zasedbi belega baleta. Tudi francoski trener je potrdil, da je Valižan v njegovih načrtih: "Kazalo je, da bo odšel, vendar je še vedno tukaj z nami. Stvari se lahko hitro spremenijo in računam na njega. Ima pogodbo, za nas je pomemben igralec."