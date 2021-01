Zidane po blamaži s tretjeligašem izgubil podporo javnosti, a Perez ga (še) ne bo menjal

Tako priznani spletni portal Goal.com , kot vselej dobro obveščena španska Marca zatrjujeta, da bo trener Zinedine Zidane še naprej vodil zasedbo madridskega Reala. Po poročanju španske La Sexte je Francoz po sila neugodnem in povsem nepričakovanem porazu proti tretjeligašu Alcoyanu že vodil četrtkov trening, kjer je nogometaše tudi nagovoril v petminutnem nagovoru. Dejal jim je, da se nazaj ne smejo ozirati in da naj težka poraza v superpokalnem tekmovanju in kraljevem pokalu pustijo za seboj ter da naj se osredotočijo na najpomembnejši tekmovanji – La ligo in Ligo prvakov.

Čeprav je trener Zinedine Zidane – ta je srca navijačev (za vedno) osvojil z neverjetnimi tremi zaporednimi osvojenimi naslovi v Ligi prvakov – prvič po povratku v madridski klub izgubil javnomnenjsko podporo bralcev španskih medijev (kar 60 % bralcev španskega AS-a je v anketi dejalo, da Zidane ne bi smel nadaljevati v vlogi glavnega trenerja), pa bo očitno ostal pri Realu še (vsaj) nekaj časa. Načrt je – tako španska Marca, da ostane vse do konca aktualne sezone, nato pa bo najverjetneje (če ne bo prišlo do za zdaj težko pričakovanega uspeha v Ligi prvakov) stolček moral prepustiti nekomu drugemu.

Zidane je sicer po drugem zaporednem izpadu iz tekmovanj proti precej slabše rangiranima ekipama dejal, da ne misli odstopiti, prav tako pa je upravni odbor kluba dejal, da zdaj ni trenutek za menjavo trenerja. A Marca piše, da je Zidanu, ki mu očitajo tudi ponesrečen prestop Edena Hazarda, v Realu odklenkalo in da se bo moral posloviti najkasneje letos poleti. V upravnem odboru so še dejali, da ozračje v klubu ni najboljše in da so rezultati precej slabši od pričakovanj, ki jih predstavljata dres in grb madridskega Reala.

Argentinski ESPNsicer poroča, da se je predsednik madridskega Reala Florentino Perez že zagledal v trenerja River Plata Marcela Gallarda.