Zidane po novi zmagi: Pred nami je šest finalnih tekem

"Ni bilo videti, kot da igramo proti zadnjemu na lestvici, saj so nogometaši Espanyola od prve do zadnje minute dali vse od sebe. Za nami je zelo zahtevna tekma, pomembno pa je, da smo znova na vrhu. Za nami je pet zaporednih zmag, a se zavedamo, da prvenstva še ni konec. Čaka nas še šest finalnih tekem," je strasti po pomembni zmagi umirjal Zinedine Zidane .

Madridčani imajo do konca prvenstva vse v svojih rokah, saj jih čaka dokaj ugoden razpored. Pomerili se bodo še z Getafejem, Athletic Bilbaom, Alavesom, Granado in Villarrealom, v zadnjem krogu pa jih čaka Leganes. Računica je preprosta – če galaktiki od možnih 18 do konca osvojijo vsaj 16 točk, bodo zagotovo prvaki. Na drugi strani je pred Barcelono še derbi z Atleticom iz Madrida, ki je po prekinitvi zaradi koronavirusa zopet našel pravo formo. Nato Barco čakajo še spopadi z Villarrealom, Espanyolom, Valladolidom, Osasuno in Alavesom.