Zidane brez pojasnil po porazu: 'Ni izgovorov, ni ničesar'

Največje presenečenje je bil prvi poraz Real Madrida, ki v prvenstvu ni izgubil več kot pol leta, zelenica "rezervnega" stadiona Alfredo Di Stefano pa je v "pokoronskem" obdobju postala prava trdnjava državnih prvakov. Toda po zadetku napadalca Anthonyja Lozana v 16. minuti, našel ga je nekdanji član Realove klubske šole Alvaro Negredo , strelec iz Hondurasa pa je ob vtekanju med Sergiom Ramosom in Raphaëlom Varanom premagal nemočnega Thibauta Courtoisa , se "kraljevi klub" ni več pobral.

Zinedine Zidaneje po prvem polčasu, ki je bil po mnenju španskih medijev eden najslabših v zadnjih letih, opravil kar štiri menjave, vstopil pa je tudi srbski napadalec Luka Jović, ki je uspel zatresti mrežo gostov, a so mu gol razveljavili zaradi očitnega prepovedanega položaja. Vinicius Junior je v nadaljevanju tekme z glavo zgrešil praktično prazna vrata, Karim Benzema pa je zatresel prečko s strelom z roba kazenskega prostora, a vse našteto je Cadiz "preživel" za prvo zmago nad Realom po letu 1991 in navdušujoče drugo mesto na lestvici, kjer ima enako število točk kot državni prvak.

Courtois: Ob polčasu smo imeli resen pogovor

Zdaj se pozornost v Madridu že obrača proti prvi preizkušnji v Ligi prvakov in "el clasicu" v prvenstvu, ki bo na sporedu naslednji konec tedna.

"Če hitro prejmeš gol proti takšni ekipi, potem imaš res težave,"je o dvoboju povedal vratar Courtois, ki je s soigralci izgubil prvo domačo ligaško tekmo po več kot enem letu. "Prvi polčas je bil zelo slab, dovolili smo jim dve ali tri priložnosti, ob polčasu pa smo imeli resen pogovor in naredili nekaj sprememb, toda gola nam ni uspelo doseči, ker so bili zelo organizirani in se dobro branili. Danes nismo bili na svoji najvišji ravni, ko pa je tako, potem ne moreš pričakovati, da boš zmagoval,"je dodal Courtois.

'Ni pojasnila'

Zidane je že pred tekmo namigoval, da bo opravil številne rotacije, ne le zaradi poškodb branilcev Daniela Carvajalain Alvara Odriozoleter "kronično" poškodovanega belgijskega napadalnega asa Edena Hazarda, ki naj bi izpustil tudi tokratni derbi z Barcelono. Toda na zelenico domačega stadiona je pritekla močna postava Reala, ki je sicer drugi polčas začela brez poškodovanega kapetana Ramosa. Ta je z obkladki na kolenu pospremil razplet dvoboja s tribune.

"Ni pojasnila. Moramo sprejeti poraz. Ne moremo biti zadovoljni in tudi nismo, a to se v nogometu lahko zgodi. Nismo dobro začeli, že od začetka nam je bilo težko,"je dejal Zidane, ki se pri oceni predstave svojih varovancev tokrat niti malo ni zadrževal.

Brez informacij o poškodbi Ramosa

"Če bi nam zabili dva ali tri gole v prvem polčasu, ne bi mogli imeti nobenih pripomb. V drugem polčasu smo bili malce boljši. Ko ne moreš nazaj v tekmo, se reči zapletejo, to pa se je zgodilo nocoj. Ni izgovorov, ni ničesar,"je menil Zidane.

O težavah Ramosa je dodal: "Upajmo, da ni hudo, gre za udarec, jutri (v nedeljo, op. a.) pa bomo videli, kaj točno je."