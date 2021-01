Zidane po porazu z Athleticom: To je življenje, ne moreš vedno zmagati

Strateg 13-kratnih evropskih klubskih prvakov Zinedine Zidane je po tekmi pojasnjeval, da je moral po zaostanku z 0:2 nekoliko spremeniti razporeditev določenih igralcev na igrišču. "To je bilo nujno glede na potek srečanja. Nihče ni pričakoval, da bomo zgodaj prejeli dva zadetka. Kasneje se je bilo zelo težko vrniti v tekmo, saj je tekmec pametno zaprl vse poti do svojih vrat. V drugem polčasu pa smo bili precej boljši, ob zadetku smo si priigrali še nekaj lepih priložnosti, a nismo bili dovolj zbrani v zaključku akcij. Zadovoljen sem s pristopom igralcev, toda dejstvo je, da smo v manjšem nizu slabših rezultatov, kar od vseh nas terja še bolj trdo delo," je uvodoma dejal francoski strokovnjak, ki polfinalnega superpokalnega poraza ne ocenjuje za katastrofo.

Madridčani so sicer imeli več od igre predvsem v drugem polčasu, ko sta v igro vstopila Eden Hazard in Mariano Diaz Mejia , a je bilo to ob dveh zgodnje prejetih zadetkih v prvem delu premalo za kaj več kot poraz z 2:1 proti Athleticu iz Bilbaa in posledičen izpad iz nadaljnjega tekmovanja.

"Precej huje bi bilo, če ne bi storili čisto vsega za preobrat in zmago. A to je šport, to je življenje, ne moreš vedno zmagati. Fantje so pokazali željo, vložili veliko energije, da bi nasprotnika prisilili v napake, tokrat pa smo bili mi tisti, ki smo storili nekaj nepotrebnih napak, ki jih je moštvo Athletica znalo kaznovati. Nič ne de, gremo naprej, že čez nekaj dni nas čaka nova zahtevna preizkušnja v domačem državnem prvenstvu," je Zidane že usmeril misli k obračunu z Alavesom.

"Imeli bomo dovolj časa za kakovostno pripravo na tekmeca. Sami, ste videli da nobena tekma ni lahka, še posebej v pokalnih tekmovanjih se dogajajo manjša in tudi večja presenečenja. Ta poraz z Baski ni nobena tragedija, dogajali so se še bolj neobičajni porazi v preteklosti in nihče iz njih ni ustvarjal nepotrebne drame. Verjamem, da se bomo z dobrim delom hitro vrnili na zmagovita pota," je zaključil Zidane.