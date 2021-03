Zidane po remiju na mestnem derbiju: Še smo v igri za naslov prvaka

Po odigranih 26 krogih španskega državnega prvenstva lahko zapišemo, da vstopamo v obdobje negotovosti, ko je govora o troboju za naslov prvaka.

Z remijem na mestnem derbiju med madridskima rivaloma je največ pridobila Barcelona, ki je z zmago na gostovanju v Pamploni pri tamkajšnji Osasuni še dodatno zmanjšala svoj zaostanek za trenutno vodilnim Atleticom, ki se je z dvema predhodnima spodrsljajema v dvobojih z Levantejem sam spravil v sila neugoden položaj, ko bo moral na vsaki naslednji prvenstveni preizkušnji iskati pot do (nujno) potrebnih zmag.

Premalo tvegali za zmago

Tega se zaveda tudi temperamentni argentinski strokovnjak na klopi 'colchonerosov' Diego Simeone, ki je bil vidno nezadovoljen po (ne)zasluženem remiju. "Nadzorovali smo večji del tekme, prevladovali v obrambnem delu in si na drugi strani uspeli pripraviti dovolj priložnosti, da tekmeca po zaletnem vodstvu dotolčemo. Na našo veliko žalost jih nismo znali izkoristiti, obenem pa smo Realu dovolili, da unovči svoje bogate izkušnje in nas kaznuje," je bil po tekmi kot vselej neposreden Simeone, ki obžaluje še nekaj drugega. "V nogometu morate v vsaki sekundi tekme dati vse od sebe. Če ne tvegate, se ne smete čuditi v kolikor nasprotnik izenači. Ravno to se je zgodilo nam, ker v ključnih trenutkih dvoboja, ko bi lahko povišali svoje vodstvo in s tem zapečatili usodo tekmeca, tega nismo znali izkoristiti. Žal mi je fantov, a takšen je šport," je dodal strateg Atletica.