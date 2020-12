Zidane po uspešnem zaključku leta: To ni bil pravi trenutek za Hazarda

"To je bila res težka tekma. Vedeli smo, da bo težko. Visoko so pritisnili na nas, v prvem polčasu nam žoge ni uspelo dobro prenesti iz zadnje vrste. Drugi polčas je bil veliko boljši,"je v izjavah po tekmi z Granado povedal Zinedine Zidane. "Zdaj je to šest zaporednih tekem (da je Real zmagal, op. a.), to ni lahko ... Premagali smo dobro moštvo, ki je doseglo veliko dobrih rezultatov. Moramo biti zadovoljni, vesel pa sem za igralce. Bili so deležni kritik in zdaj morajo uživati v tem, kar jim je uspelo. Čestitke vsem."

Kljub terenski premoči Reala v prvih 45 minutah večjega števila priložnosti Madridčani niso imeli, zaradi poškodbe stegenske mišice pa so ostali tudi brez napadalca Rodryga. Zamenjal ga je Marco Asensio, ki je zatresel okvir vrat in v drugem polčasu nato za vodilni zadetek zaposlil Casemira.