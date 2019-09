Zidane po zmagi Reala v Sevilli: Najboljša tekma, od kar sem se vrnil

Strelec odločilnega in edinega zadetka je bil Karim Benzema. Ta ostaja strup za Sevillo. Na 19. tekmi proti rojiblancosom je zabil še deveti gol, na kontu pa ima tudi deset podaj. "Benzema nam je prinesel zmago, toda pomembni so bili vsi igralci. Dobro smo se branili in dobro smo izpolnjevali taktične naloge," je še razlagal Zidane. "Vedeli smo, da bomo lahko nevarni v napadu, toda ključno za zmago je bilo obrambno delo vseh. Tudi Bale, James in Hazard so veliki pripomogli v obrambi. Na tako zahtevni tekmi, kot je bila danes, je bilo treba početi vse," je opozoril francoski strateg na klopi Reala, ki se mu je pred tekmo s Sevillo že malce tresel stolček. Tudi zaradi bolečega poraza v Ligi prvakov, ko je beli balet klonil z 0:3.

Na vprašanje, ali je bila to najboljša tekma Reala po njegovem povratku, je Francoz odgovoril pritrdilno. "Da, to je tekma, ki me pušča najbolj zadovoljenega, od kar sem se vrnil. Na igrišču so si vsi pomagali. Imeli smo težke trenutke, toda v oči bode solidarnost, ki so si ji izkazali nogometaši na igrišču," je zadovoljno razlagal Zidane. "Treba je izkoristiti, kar smo storili, toda vsaka tekma je poglavje zase. Naslednjič je treba znova igrati na zmago od samega začetka, z enako intenziteto," je še opozoril Francoz.