Zidane po zmagi v Milanu: Real potrebuje takšnega Hazarda

Nogometaši madridskega Reala so več kot zasluženo slavili v obračunu 4. kroga elitne Lige prvakov na gostovanju pri milanskem Interju. Varovanci francoskega stratega Zinedina Zidana so od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga nadzorovali potek srečanja na San Siru in si dva kroga pred koncem skupinskega dela skorajda že zagotovili napredovanje v izločilne boje.

Nekdanji izjemni nogometaš, danes pa zelo uspešen trener 13-kratnega evropskega klubskega prvaka iz španske prestolnice, je po tekmi izpostavil ime Edena Hazarda, ki je po njegovem mnenju odigral najboljšo tekmo v dresu Reala. "Zdaj je verjetno vsem jasno, kaj takšen Hazard pomeni za moštvo Reala. Eden (Hazard, op. a.) mora nadaljevati v podobnem slogu, saj bo le tako dvignil svojo samozavest ter nas še naprej navduševal s svojimi igrami," Zidane ni skrival zadovoljstva nad predstavo 29-letnega belgijskega reprezentančnega napadalno usmerjenega vezista, ki je že v 6. minuti z natančno izvedeno enajstmetrovko Madridčane popeljal v vodstvo z 1:0. icon-expand Trenutek iz 6. minute srečanja med milanskim Interjem in madridskim Realom, ko je Eden Hazard uspešno izvedel strel z bele točke za vodstvo belih z 1:0. FOTO: AP "Ko je v dobri formi, Hazard predstavlja jeziček na tehtnici za vsako moštvo. Na splošno pa sem zelo zadovoljen s predstavo celotnega moštva, ki je, ko je bilo to najbolj potrebno, odigralo odlično tekmo. Pred gostovanjem v Milanu nam je voda že pošteno tekla v grlo, a kot nič kolikokrat doslej se je pokazalo, da ima zasedba Reala vselej pripravljen ustrezen odgovor. Najbolj pa veseli dejstvo, da smo nadzorovali potek tekme od začetka do konca. V naslednjih dveh tednih nas čakata še dva zahtevna obračuna, ki ju moramo dobiti za dodaten dvig samozavesti," je dodal 48-letni francoski strokovnjak na klopi Reala. S svojim trenerjem se strinja tudi Hazard, ki poudarja, da je največja moč Reala v kolektivnem pristopu: "O posamični kakovosti naših igralcev ni treba izgubljati odvečnih besed. Morda smo na predhodnih tekmah pogrešali malce boljšo moštveno igro, a tudi ta se počasi vrača v stare tirnice. Najpomembneje je, da smo v zelo kočljivem trenutku prikazali odlično igro. A kljub temu lahko igramo še precej bolje." V skupini B je tako še naprej na vrhu Borussia iz Mönchengladbacha, ki je po štirih odigranih tekmah zbrala zavidljivih osem točk, Real na drugem mestu jih ima sedem, sledita še Šahtar iz Donjecka (štiri točke) na tretjem in milanski Inter z dvema točkama na zadnjem, četrtem mestu.