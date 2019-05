Zidane ponudil priložnost Marianu, ta se mu je oddolžil z dvema zadetkoma

Zinedine Zidane je pošteno prevetril začetno enajsterico, priložnost so od prve minute dobili 19-letni Brahim Diaz, 20-letni Federico Valverde, 22-letni Jesus Vallejo in napadalec Mariano. Prav ta je po podaji Diaza z roba kazenskega prostora rutinirano zadel že v drugi minuti in popeljal galaktike v vodstvo z 1:0. Vodstvo Reala na Bernabeuu ni trajalo dolgo, saj je po podaji Santija Cazorle že v 10. minuti na 1:1 izenačil Gerard Moreno. Tako kot Mariano se je za ponujeno priložnost trenerju Zidanu oddolžil Vallejo, ki je z nekja sreče prišel do žoge v kazenskem prostoru v 41. minuti tekme, nato pa mu je ne bilo težko poslati v nebranjen del mreže Villarrealovih vrat.

Podobno kot v prvem se je na začetku drugega polčasa med strelce vpisal Mariano. Ta je se je soigralcu Daniju Carvajalu lahko le zahvalil za krasno podajo, žoge pa mu ni bilo težko poslati v prazen del gola gostov (3:1). Real Madrid je še naprej pritiskal na vrata Villarreala, v 65. minuti se je z obrambo Marcelu izkazal gostujoči vratar Andres Fernandez in žogo odbil v kot. V 77. minuti bi lahko znižal Samuel Chukwueze, ki se je znašel v lepi priložnosti, a slabo sprožil in meril mimo vrat Thibauta Courtoisa. Kar ni uspelo mlademu Nigerijcu, je v sodnikovem dodatku rezervistuJaumeju Costi, ki je s krasnim in natančnim strelom postavil končni izid 3:2.

REAL MADRID