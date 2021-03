Zidane prepričan: Derbi z Atleticom ne bo odločil prvaka

Pet točk prednosti in tekmo manj imajo na računu slovenski vratar Jan Oblak in soigralci pred tokratnim mestnim derbijem, na katerih pa v zadnjih letih niso bili preveč uspešni. Prav Real je v zaključku minulega leta prekinil izjemen niz nepremagljivosti madridskih rdeče-belih, morebitni poraz pa bi lahko "kraljevi klub" že izločil iz boja za drugi zaporedni naslov državnih prvakov. A trener Reala Zinedine Zidane pravi, da bo z varovanci "ostal živ" ne glede na razplet.

"To je finale, a tekma kot vsaka druga," je Zidane dejal na sobotni novinarski konferenci. "Ko igramo, moramo vedno zmagati. Karkoli se jutri zgodi, bomo v prvenstvu ostali živi."

Realovci so nanizali pet zmag na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih in se tako pobrali po težkem januarju, v katerem so izpadli iz španskega superpokala ter španskega pokala, izgubili pa so tudi z Levantejem v prvenstvu. Od selitve Atletica z legendarnega stadiona Vicente Calderon na bleščeče novi Wanda Metropolitano tam še niso okusili grenkobe poraza. Nazadnje sta se moštvi kot že rečeno pomerili decembra, ko je Real v svojem klubskem centru Valdebebas slavil z 2:0.

Vrača se Benzema

"To ne pomeni nič. To je druga tekma, druga zgodba. Preteklost ti prav nič ne bo pomagala,"je varovance opozoril Zidane, ki je tudi potrdil, da se v ekipo vrača prvi strelec Karim Benzema. Na rojaka Zidane ni mogel računati slab mesec. "Pomemben je za naš sistem igre, predvsem takrat, ko imamo žogo. Ne bomo tvegali, če obstaja dvom, se lahko igralec poškoduje in je še dlje odsoten. Boste že videli jutri,"pa legendarni Francoz ni želel potrditi, če bo nekdanji član Lyona začel tekmo.

Benzemajeve gole Real še kako potrebuje, glede na to, da je s petimi goli drugi strelec ekipe v prvenstvu v tej sezoni obrambni vezist Casemiro. Atletico je še pred nekaj krogi vodil za kar deset točk, a je ekipa Diega Simeoneja z nekaj spodrsljaji ponudila priložnost, ki sta jo za občutno približanje izkoristila tako Real kot Barcelona.

Simeone: Veliko je v igri, toda ...

"To je tekma ekip, ki sta v zelo podobnih situacijah, a to so le ti točke," je podobno kot Zidane pred mediji v soboto nastopil Simeone. "Veliko je v igri, a to drži tudi za sredo in naslednjo soboto. Pred desetimi ali dvanajstimi tekmami smo govorili o ogromni razliki, sezoni, ki ni bila dobra za Madrid in Barcelono, zdaj pa dobro tekmujeta. Sezona je dolga. Mi moramo vztrajati."

Po desetih tednih odsotnosti zaradi suspenza Angleške nogometne zveze (FA) se vrača bočni branilec Kieran Trippier, za katerega je Simeone dejal, da se "veseli igranja".

"Je pomemben in kakovosten igralec, ki ima izkušnje, daje pa nam veliko,"je dodal Simeone.