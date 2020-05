Zidane presenečen nad tem, kako dobro so Realovi nogometaši trenirali v karanteni

"Nogometašem je všeč trenirati, toda še veliko bolj igrati tekme. Vsi upajo, da se bo to kmalu zgodilo," je izpostavil francoski strokovnjak na klopi madridskega Reala. Zadovoljen je s tem, kako so fantje trenirali med karanteno, ko so lahko vadili le po individualnem programu. "Vsi smo zelo veseli vrnitve. Načrtovali smo kondicijske treninge, a igralci so sami dobro poskrbeli za formo doma," je povedal Zinedine Zidane, ki je v z Realom v vlogi trenerja osvojil tri zaporedne naslove Lige prvakov, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu trenerju na svetu.

"Zadovoljni smo, da smo skupaj, da uživamo v tem, kar nam je všeč. Prvi teden smo dobro delali, čeprav v manjših skupinah. Toda taktično lahko naredimo še več. Že v tem tednu je opazna izboljšava forme nogometašev," je videnje po desetih dneh treningov razložil Francoz. Po daljši odsotnosti pričakovano igralcem motivacije ne manjka. Trenirajo zato, da bi na koncu v španski La ligi nadoknadili zaostanek za vodilno Barcelono, ki znaša dve točki (58/56). "Treba je razmišljati pozitivno. Jaz vidim svetlo prihodnost. Igralci se zavedajo, da ostaja enajst tekem in sezono želijo zaključiti močno, da bi osvojili kakšno lovoriko. To je zapisano v DNK-ju našega kluba," je prepričan nekdanji izvrstni ofenzivni vezist.

Eden tistih, ki je med karanteno zelo pridno treniral in vse skupaj redno delil s sledilci na družbenih omrežjih, je kapetan galaktikov Sergio Ramos. Njegova slika 'zgoraj brez', ki jo je objavil na Instagramu v torek, je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in služi kot dokaz, kako pridno je 34-letnik treniral med karanteno, ki je v Španiji trajalo zelo dolgo.