Zidane 'preživel' gostovanje na Sanchez Pizjuanu: minimalna zmaga Reala

Po vnovičnem porazu proti ukrajinskemu Šahtarju v Ligi prvakov sredi tedna je na robu odpovedi delovnega razmerja 'plesal' legendarni Zinedine Zidane, ki je temu primerno skoval taktični načrt za izjemno zahtevno gostovanje pri Sevilli v 12. krogu španskega državnega prvenstva.

Slednja je bila podobno kot njen sloviti tekmec nekoliko 'omotična' po visokem porazu na zadnji tekmi Lige prvakov proti londonskemu Chelseaju (0:4), a se je tokrat izkazalo, da so precej več želje in energije v derbi 12. kroga domačega ligaškega tekmovanja vložili močno kritizirani nogometaši Reala, ki pa z igro vnovič niso navdušili. A kot vselej je v športu pomembna zmaga, ki so jo gostje iz Madrida dosegli s pomočjo avtogola čuvaja mreže andaluzijske zasedbe Bona, toda treba je priznati, da ga je v napako prisilil borbeni Vinicius Junior, ki je lepo spremljal predhodno dvojno podajo na levi strani med Mendyjem in Karimom Benzemajem. Čeprav je imela Sevilla precej več časa žogo v svoji posesti, je bil Real tokrat spretnejši in konkretnejši, zato je zmaga aktualnih španskih državnih prvakov zaslužena.