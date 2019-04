Zidane: Prihodnjo sezono je za nas najpomembnejša liga

Ne le to, da so galaktiki od leta 2013 osvojili le en naslov španskega prvaka, bolj jih lahko boli, da so v tem času v Španiji dominirali njihovi največji konkurenti - nogometaši Barcelone. Ti so v tem obdobju osvojili štiri naslove v La ligi, a so na odlični poti, da naslov osvojijo tudi v aktualni. Trenutno imajo 12 točk pred najbližjim zasledovalcem Atleticom (s tekmo manj), do konca pa so še štirje krogi.

"Kar lahko rečem, je, da bomo prihodnjo sezono skušali začeti ligo kar se da dobro. Liga se igra iz dneva v dan. Pomembna je že v predsezoni. Skušali bomo začeti čim bolje, sicer bo znova zelo težko. V prihodnji sezoni mora biti liga prvi cilj, zagotovo," je bil jasen Zinedine Zidane. Ta je z Realom v vlogi trenerja osvojil en ligaški naslov in kar tri (zaporedne) lovorike Lige prvakov, s čimer se je že zapisal v nogometno zgodovino.

Zidane je pred tekmo tudi malce zbodel največje konkurente in poudaril, da je Real kar se tiče ligaških naslovov še vedno daleč pred Barcelono. "Imamo 33 osvojenih lig, koliko pa Barcelona (25, koraka k 26., op. p.)? Zadnje čase jim gre res dobro in to je treba priznati ter jim čestitati. Toda skozi zgodovino ima Madrid precej več naslovov. Res je, da so v zadnjem času boljši in to je treba spremeniti. Zame je najpomembnejša La liga. V Ligi prvakov je treba zmagati 12 oz. 13 tekem. La liga je vsakodnevni 'pum pum pum'," je še dodal Zidane.

Zidane je spregovoril tudi o morebitnih spremembah v ekipi. "Če kupiš nekaj nogometašev, mora nekdo oditi. Smo 24-25 igralcev, če bomo še kupovali, bo nekdo moral oditi. To je običajen proces," je bil jasen Zidane. Ta naj bi se – tako španski mediji – vrnil na klop Madridčanov tudi za to, ker mu je Perez v poletnem prestopnem roku bojda obljubil kar 500 milijonov evrov za prevetritev ekipe. Real Madrid že dolgo ni trgoval in v klub ni pripeljal nobene zveneče okrepitve v zadnjih letih. Edina omembe vredna je bil vratar Thibaut Courtois, ki pa pod Zidanom sploh ni v prvem planu. In prav najbolj pereče vprašanje ta hip, je kdo bo prvi vratar Madridčanov v prihodnji sezoni. Tega Zizou ni želel razkriti. "Ni trenutek, da bi govoril o tem. Jasno mi je, kaj se bo zgodilo v prihodnje, a tega ne bom razkril. Videli boste, kdo bo igral na teh zadnjih tekmah, toda odločitev o vratarju bom sprejel jaz," je bil skrivnosten francoski strokovnjak.