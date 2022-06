Zidane: PSG? Nikoli ne reci nikoli

"Vsi dobro veste, kako se je končala moja zgodba v dresu francoske nogometne izbrane vrste pred 16 leti na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Na takratni incident z Marcom Materazzijem ( Zidane je italijanskega branilca udaril z glavo v prsni koš, op. p.) nisem ponosen, a zgodilo se je, kar se je. Zatrjeval mi je, da ni žalil moje matere, ki je bila v času svetovnega prvenstva 2006 v zelo slabem zdravstvenem stanju. Posledično sem bil zelo občutljiv, razdražljiv, a ko je začel žaliti mojo sestro, se nisem več mogel zadržati. To je bilo zelo nesramno z njegove strani, toda to je del moje preteklosti, ki je žal ne morem izbrisati. Zato si toliko bolj želim nekega dne voditi francosko reprezentanco in ji na ta način vsaj malce vrniti za vse, kar mi je omogočila kot nogometašu. Ne želim, da se ljudje spomnijo moje reprezentančne zgodbe skozi neslavni zaključek v Nemčiji," je Zinedine Zidane obudil spomin na neljubi trenutek v finalu svetovnega prvenstva, ki je bržkone tehtnico dokončno prevesil na stran kasnejših svetovnih prvakov Italijanov, in tako poslal jasno sporočilo, da je ena od njegovih glavnih (trenerskih) želja v prihodnje voditi 'Galske peteline'.

"Želite sesti na klop mogočnega Manchester Uniteda? Ok, ampak za to službo potrebujete aktivno znanje angleškega jezika. Jaz ga razumem dovolj dobro, toda pogovorno še nisem na želeni ravni. Vem, da obstaja veliko trenerjev, ki ob ponudbi tako eminentnega kluba ne bi veliko razmišljali in bi se ne glede na ovire odpravili novi avanturi naproti. Jaz tako ne delam, zato tudi nisem sprejel ponudbe rdečih vragov. Čeprav zelo spoštujem omenjeno institucijo in vse, kar takšno ime nosi s seboj."

'Imam samo dve ali tri možnosti' Številni svetovni mediji budno spremljajo razvoj dogodkov, povezanih z (bližnjo) prihodnostjo velikega 'Zizouja', ki pa za zdaj ostaja skrivnosten. "PSG? Nikoli ne reci nikoli. To še posebej danes velja za trenerje. Kot aktiven nogometaš lahko izbereš katerikoli klub, medtem ko trenerji nimajo tega 'udobja' , da bi izbirali med 50 klubi. V mojem primeru obstajajo le dve do tri možnosti. Če se odločim sprejeti določeno ponudbo, jo sprejmem po tehtnem razmisleku z željo, da grem tja osvajati lovorike. Zato tudi pravim, da ne morem sprejeti ravno katerekoli ponudbe," je trenutno stanje glede svoje trenerske prihodnosti orisal Zidane in ga v naslednjem odgovoru dodatno podkrepil s konkretnim primerom.

Ni (bil) presenečen, Benzema si zasluži zlato žogo

Zidane se je v nadaljevanju intervjuja dotaknil tudi osvojenih treh lovorik v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. "Osvojiti tako kakovostno tekmovanje, kot je Liga prvakov, je vražje zahtevno delo. Če pa ga osvojiš kar trikrat zapored, je to nekaj neverjetnega in zelo zelo težko ponovljivega. Samo moji igralci in jaz vemo, kako naporno smo delali vsa ta leta, da smo prišli do tako visoke ravni, da smo lahko ponavljali takšne uspehe. Oni so verjeli vame in jaz v njih, zato smo spisali eno od največjih zgodb v zgodovini nogometa in športa sploh. Ko nekaj osvojim v življenju, nisem presenečen, kajti zavedam se, da sem za ta uspeh storil prav vse, kar je bilo v moji moči," se neverjetnih uspehov na klopi Reala spominja sveži petdesetletnik, ki brez kančka dvoma pravi, da je dobitnik Zlate žoge za igre v minuli sezone lahko le eden.

"Karim Benzema mi je kot mlajši brat, ki ga nikoli nisem imel. Sva v rednem stiku, pošiljava si sms-sporočila in sploh me ne preseneča, da mu uspeva vse, kar si začrta v svoji glavi. Če kdo, potem sam dobro vem, za kako izjemnega napadalca gre. Vedno je bil odličen v belem dresu, predvsem pa nikoli ni bil sebičen, kar ga je nagradilo z obrestmi v minuli sezoni. Zato ni niti najmanjšega dvoma, da si Karim zasluži Zlato žogo. To govori cel svet," je Zidane natrosil kup (upravičenih) hvalospevov na račun v lanski sezoni izvrstnega rojaka.