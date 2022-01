Zidane na klopi PSG-ja? 'Ni nemogoče, a obstaja ena težava ...'

Glavni razlog tiči, tako poroča RMC Sport, v ne ravno prijateljskem odnosu med trenerjem Mauriciom Pochettinom in športnim direktorjem Leonardom, ki je argentinskemu strokovnjaku zameril več kot očitno 'koketiranje' z Manchester Unitedom, ko je ta pred časom zamenjal svojega dotedanjega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja.

"Ni težko ugotoviti oziroma opaziti, da je njun odnos precej hladen, strogo profesionalen. Dejstvo je, da se je lani poleti zgodilo preveč vsega, da ne bi pustilo določenih posledic tako v garderobi kot v strokovnem vodstvu. Pocchetinu ne gre zameriti ničesar, PSG igra dobro, premočno vodi v državnem prvenstvu, vse oči pa so jasno uprte v nadaljevanje Lige prvakov. Če jim uspe izločiti madridski Real v osmini finala, je možno prav vse. A kljub temu se zdi, da so možnosti za nadaljevanje sodelovanja med klubom in trenerjem Pochettinom po koncu letošnje sezone minimalne," je med drugim zapisal novinar zgoraj omenjenega medija, Daniel Riolo.