Zidane samokritičen po potopu 'galaktikov' proti Atleticu: Vsi smo bili zelo slabi, prvi pa jaz

Atleti so v velikem slogu nadigrali Real, ki je v prvem polčasu prejel neverjetnih pet zadetkov. 'Colchonerosi' so bili skozi celotno srečanje v East Rutherfordu veliko boljši tekmec, a so v drugem polčasu nekoliko popustili, kar so s tremi zadetki izkoristili Nacho Fernandez , Karim Benzema in Javier Hernandez ter s tem nekoliko omilili visok poraz svojega moštva. Na drugi strani je bil neustavljiv Diego Costa . Muhasti napadalec je dosegel kar štiri zadetke, ob njem pa so se med strelce za Atletico vpisali še Joao Felix , Angel Correa in Vitolo . Brazilec je bil v 65. minuti vpleten v prerivanje z Realovim branilcem Danijem Carvajalom , zaradi česar sta bila oba nogometaša le nekaj trenutkov pozneje izključena. Kot je po prijateljskem dvoboju v Združenih državah Amerike povedal strateg Reala Zinedine Zidane , je bil glavni razlog za visok poraz njegovega moštva slab vstop v tekmo. "Zgodilo se je to, da smo v srečanje vstopili brez potrebnega ritma, intenzivnosti v igri, še posebej na sredini igrišča, kjer so nogometaši Atletica prevladovali skozi celotno srečanje. Ko že v 8. minuti zaostajaš z dvema zadetkoma, se je zelo težko vrniti v tekmo. Četudi gre za prijateljski obračun," je nekaj trenutkov po visokem porazu v ZDA dejal trener madridskih belih, ki si želi, da bi njegovi varovanci čimprej pozabili na bolečo zaušnico in se osredotočili na nadaljevanje priprav.

"To so zelo izkušeni profesionalci, ki dobro vedo, kaj so storili narobe, da se je tekma proti Atleticu končala tako, kot se je. Od samega začetka priprav poudarjam, da močno verjamem v nogometaše, ki jih imam na voljo. To je moštvo, ki bo naslednjo sezono znova na zelo visoki kompetitivni ravni. V to sem prepričan in v to verjamem,"se Zidane ni pustil zmesti ob vprašanju o potencialu trenutnega igralskega kadra 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, ki bodo prvo uradno tekmo v novi sezoni 2019/20 odigrali 17. avgusta v domačem španskem prvenstvu.



Dovolj motivirani in lačni novih izzivov

"Lahko se pogovarjamo o napakah, posamični odgovornosti, nikakor pa ne o tem, da to moštvo ne bi bilo dovolj motivirano in 'lačno' novih izzivov. Vsi me sprašujete o učinkih posameznikov, predvsem novih obrazov, ki so pred kratkim okrepili Real. Verjemite mi, da so vsi okrepitve v pravem pomenu besede, ki bodo med sezono vsa moja pričakovanja potrdili tudi na zelenici. Nikoli ni lepo izgubiti s tako visoko razliko, predvsem pa prejeti sedem zadetkov, kar je nedopustno. Toda imamo dovolj časa, da popravimo določene pomanjkljivosti v naši igri ter tako novo sezono pričakamo na optimalni ravni pripravljenosti," je poudaril legendarni francoski nogometaš na klopi 'galaktikov' in se ob koncu druženja z novinarji tudi posul s pepelom.



"Če že iščete glavne krivce za poraz, vam lahko povem, da smo prav vsi krivi za slabo igro proti Atleticu. Prvi v vrsti pa jaz," je še pristavil Zinedine Zidane.



