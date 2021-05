Zidane se jezi: Da odhajam? Tega igralcem nikoli ne bi rekel

Slabše mu je šlo v Ligi prvakov, kjer je Real sicer letos izpadel šele v polfinalu proti Chelseaju, v španskem pokalu pa je utrpel novo blamažo pod Zidanovo taktirko, saj je moral januarja priznati premoč nižjeligašu Alcoyanu (1:2). Realovci so v Bilbau morali izenačiti rezultat Atletica, če so želeli ostati v igri za drugi zaporedni državni naslov, dolgo časa pa je kazalo, da bodo v zadnji krog, ko jih čaka težko gostovanje v Villarrealu, vstopili celo kot vodilna ekipa Primere, potem ko je vodilni zadetek v drugem polčasu dosegel branilec Nacho Fernandez .

Zinedine Zidane je po tesni zmagi nad Athletic Bilbaom (1:0), s katero je Real Madrid do zadnjega kroga ohranil možnosti za osvojitev španskega naslova, zavrnil poročanje španskih novinarjev, ki so se, ne prvič v zadnjih mesecih oziroma letih, razpisali o njegovem (bojda skorajšnjem) koncu delovanja na klopi Reala. Francoski trener, ki je klop "kraljevega kluba" tako bombastično zapustil po tretji zaporedni zmagi v Ligi prvakov leta 2018, se je na stadion Santiaga Bernabeua vrnil po manj kot letu premora ter tja lani uspel vrniti španski naslov.

Izenačeno bo do zadnje minute

Toda Luis Suarezje z golom v zadnjih minutah rednega dela proti Osasuni prinesel zmago mestnemu tekmecu Atleticu (2:1), ki lahko z Janom Oblakomproslavi svoj prvi naslov po letu 2014 na gostovanju pri Real Valladolidu, ki pa se krčevito bori za obstanek in bo ta konec tedna v zadnjem krogu še kako motiviran.

"Nor zaključek tekem? Pozoren sem bil le na našo, kar se je dogajalo na drugem igrišču, ni bilo odvisno od nas. Na koncu pa smo se pogovorili o tem, kaj se je zgodilo,"je v prvih izjavah po tekmi za Movistar+ dejal Zidane. "To je liga, ki ne bo odločena do zadnje minute, moramo ohraniti današnjo raven, vesel sem za moje igralce, saj verjamejo v osvojitev tega naslova."

Že med bilbajskim dvobojem in seveda tudi po njem veliko prahu dviguje dogodek iz prvega polčasa, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru ob predložku Alvara Odriozole igral Jon Morcillo, toda glavni sodnik Mateu Lahozse s sodelavci ni odločil za najstrožjo kazen, potem ko so Madridčani imeli veliko pritožb nad delom delivcev pravice že ob nedavnem domačem remiju s Sevillo (2:2).

Čestitke Modriću

"Roka? Ne bom spet o tem, igralci so videli roko, a za te stvari je tu sodnik," je bil kratek Zidane, ki je pohvalil tudi predstavo Luke Modrića: "Prekleto dobro mi deluje, navdušujoče je to, kar mu uspeva. Vedno mislimo, da mu bo naslednjo tekmo težko, nato pa ... Vedno razmišlja o regeneraciji. Kaj pa potem počne z žogo ... Nikoli je ne izgubi."

Seveda je Zidana čakalo tudi obvezno vprašanje o njegovi prihodnosti na klopi "belega baleta", potem ko so nekateri španski mediji že predstavili ožji seznam njegovih naslednikov, na katerem naj bi se poleg bivšega trenerja Italijana Carla Ancelottija in njegovega rojaka Massimiliana Allegrijaznašla še ena igralska legenda Reala, Raul Gonzalez, ki trenutno vodi Realovo B-ekipo, katere trener je bil nekoč seveda tudi Zidane.

'Moja prihodnost ni najpomembnejša'

"Kako bom igralcem rekel, da odhajam, ko pa se potegujemo za naslov? Navzven lahko govorite, kar želite, a igralcem tega nikoli ne bom rekel. Na koncu sezone bomo videli, kaj se bo zgodilo. Všeč bi mi bilo, da se o moji prihodnosti ne bi ves čas govorilo, saj to ni najpomembnejše," je bil nejevoljen Zidane.

Tudi na kasnejši novinarski konferenci ni imel miru, čeprav si, kot že nekajkrat v zadnjih letih, z izmikanjem ni naredil nobene usluge: "Če želim ostati ali ne? Zmaga je tisto, kar je za nas pomembno. Ostajamo v boju. Dali bomo vse do zadnje minute. To, da sem rekel, da odhajam, je laž. Osredotočam se na to sezono, zame je pomemben le ta zaključek, glede na to, kaj je še v igri. Kljub številnim težkim trenutkom smo v boju. Do zadnje minute bomo verjeli v naslov. Nacho? Veliko prahu dviguje s svojimi predstavami ... (smeh) Zelo dobro mu gre in menim, da si zasluži ostati tukaj."