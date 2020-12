Zidane si je oddahnil: Zadnji dnevi niso bili lahki

Real Madrid boste lahko na Kanalu A in VOYO na odločilni tekmi Lige prvakov z Borussio Mönchengladbach pospremili v sredo, 9. decembra, od 20.40. Dan prej, v torek, 8. decembra, pa je na sporedu težko pričakovani spopad Lionela Messija in Cristiana Ronalda oziroma Barcelone ter Juventusa na Camp Nouu. Bodite z nami!

Ne samo odločilna domača tekma z Borussio Mönchengladbach, Real Madrid v tednu, v katerem bo prihodnost trenerja Zinedina Zidanaspet pod vprašajem, čaka tudi ligaški mestni derbi z vodilnim Atletico Madridom. Medtem ko se zdi, da je Barcelona z 12 točkami zaostanka za ekipo Jana Oblakaže rekordno hitro predala boj za naslov, je Real Madrid ohranil še znosno razdaljo z zmago nad Sevillo. Ekipa nekdanjega trenerja Reala Julena Lopeteguijaje v zadnjem času povsem neprepoznavna, in tokrat je morala priznati premoč Madridčanom po nesrečnem avtogolu, ki si ga je ob sicer precej ponesrečenem poskusu Viniciusa Juniorja zabil vratar Yassine Bounou.

Zidane je bil pred obračunom na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana pod precejšnjim pritiskom, potem ko je Real vknjižil dva zaporedna poraza, v prvenstvu proti Deportivu Alavesu in še posebej boleče v Ligi prvakov, kjer je bil od 13-kratnih prvakov še drugič v tej sezoni boljši Šahtar Doneck. A tudi morebiten neuspeh v Sevilli najverjetneje ne bi pomenil Zidanovega slovesa, saj sta za Francozovo prihodnost na klopi po poročanju španskih medijev veliko pomembnejša prihajajoča obračuna z Borussio Mönchengladbach in Atleticom.

Vinicius meni, da bi gol morali šteti njemu

"Seveda, da je moj (gol, op. a.)! Jaz sem streljal," je bil po tekmi dobro razpoložen Vinicius, ki je obrambi Seville z rojakom Rodrygompovzročal precej preglavic. "Današnja zmaga je res pomembna za našo samozavest. Težko je igrati tukaj proti tako dobri ekipi. Za nami je nekaj tekem, na katerih smo igrali dobro, a nismo zmagali, danes pa smo zmagali ... Nocoj ni bilo nikakršnega dvoma,"je nadaljeval Vinicius.

Zidane po dvoboju ni skrival, da je za njim še eno težko obdobje na Realovi klopi, na katero se je vrnil po nenadnem odhodu leta 2018, ko je s "kraljevim klubom" osvojil tretji zaporedni evropski naslov. V Madrid je v pretekli sezoni pomagal vrniti državni naslov, potem ko sta se na vročem stolčku močno opekla njegova naslednika Lopetegui in Santiago Solari, a zdi se, da bo morebitno novo hitro slovo od najelitnejšega evropskega tekmovanja, sploh če se bo to zgodilo že po skupinskem delu, česar pri Realu od uvedbe novega formata tekmovanja ne pomnijo.

Zidane: Vemo, da sledijo kritike, ko ti ne gre dobro

"Res pomembne tri točke. A ne samo to, tudi igra, ki smo jo prikazali, od prve do zadnje minute. Malce smo trpeli v drugem polčasu, toda naš prvi polčas je bil res dober. Zaslužili smo si, igrali pa smo proti res dobremu tekmecu, ki ti lahko povzroči težave,"je takoj po tekmi povedal Zidane. "To je pomembno pred tem, kar prihaja. Pomembno je, da znaš trpeti, vesel pa sem za fante, saj ti zadnji dnevi niso bili lahki. Vesel sem zanje,"je nadaljeval legendarni Francoz.

"Vsi smo zelo dobro delali v obrambi in si pomagali. Nato pa sem vedel, da bodo možnosti, da škodujemo nasprotniku s protinapadi, kot se je pripetilo z golom 'Vinija'. To ni bil naš najboljši trenutek, saj smo imeli prej več priložnosti. A pomembno je verjeti v to, kar počnemo. Zadnji dnevi niso bili enostavni, in to je ekipa s karakterjem, ki ima rada izzive."

Na poznejši novinarski konferenci se je dotaknil tudi kritik: "Če podcenjujejo te igralce in do mene niso pošteni? Dobro ... Toda tako to je. Na koncu se vse skupaj ne bo preveč spremenilo. Vemo, da sledijo kritike, ko ti ne gre dobro. Treba je razmišljati pozitivno, zadovoljni smo in nič več kot to. Še naprej bomo poskušali ujeti stanovitnost naših predstav. Vse ostalo pa se ne bo spremenilo."