Zidane skupaj z mediji nad VAR in sodnike: 'Sramota, škandal ...'

Špansko prvenstvo je v sezoni 2020/21 že zdavnaj preseglo vse filmske izdelke legendarnega Alfreda Hitchcocka. Nova "grozljivka" je bila na sporedu v nedeljo zvečer, ko je imel Real Madrid priložnost, da z zmago nad Sevillo na domači zelenici tri kroge pred koncem prvenstva iztrga vodilni položaj iz rok mestnega tekmeca Atletica. Domačim so razveljavili vodilni zadetek, nato pa je z zadetkom vezista Fernanda v prvem polčasu povedla Sevilla. Ko je na 1:1 v drugem polčasu izenačil Marco Asensio, pa se je začela redko videna drama.

Glavni sodnik Juan Martinez Munueraje zapiskal za najstrožjo kazen, potem ko je vratar Seville Yassine Bounou nepravilno oviral Karima Benzemaja, a se je nato vmešala VAR-soba, ki je glavnega delivca pravice opozorila na igro z roko Ederja Militaa. Realovega brazilskega branilca je žoga v ta predel telesa zadela ob kotu pred začetkom Realovega protinapada, ki se je končal s padcem Benzemaja. Namesto domačih so najstrožjo kazen izvajali gostje, zanesljivi izvajalec pa je bil nekdanji vezist Barcelone Ivan Rakitić. Vsaj nekaj veselja je domačemu taboru v 94. minuti prinesel Eden Hazard, ki je za hrbet Bounouja preusmeril strel Tonija Kroosater Real ohranil vsaj pred večno tekmico Barcelono.

Zidane: Videl sem eno roko s strani Seville in še eno s strani Real Madrida, dosodil pa je le eno

"Zelo sem jezen. Morali mi boste pojasniti pravila igranja z roko,"je pred mikrofonom televizije Movistar+ po tekmi bentil Zidane. "Govoril sem s sodnikom in ga prosil za pojasnilo. Rekel je, da je Militao igral z roko, a da tista druga (ko se je žoge z roko dotaknil Sevillin nogometaš Joan Jordan, op. a.) ni bila roka. Nerad govorim o sodnikih, a danes občutek ni dober. Če je roka znotraj kazenskega prostora, potem jo moraš dosoditi v obeh primerih. Tekme je zdaj konec, a danes smo lahko jezni ... Tega res ne razumem. Če je bila roka Militaa, potem je bila tudi roka v primeru Seville. Sodnikove besede me niso prepričale. Zdaj lahko govorimo, a tega ne bodo pojasnili, to je tisto, kar me jezi ... Danes sem videl eno roko s strani Seville in še eno s strani Real Madrida, dosodil pa je le eno. To je realnost."

Nemudoma se je na Twitterju oglasil tudi branilec Barcelone Gerard Pique, ki so se mu španski mediji na čelu z nekaterimi člani Reala (v ospredju je bil Luka Modrić) posmehovali po zadnjem "clasicu" v Madridu, ko je Katalonec zahteval pojasnila s strani glavnega sodnika zaradi (po njegovem mnenju) prekratkega podaljška drugega polčasa.

MARCA: Rop, strašen škandal, nepravičnost ...

"S pogovorom se ljudje sporazumevajo,"je bil na Twitterju ciničen Pique, čigar trener Ronald Koeman je moral zadnji dve tekmi zaradi domnevno preostrih izjav na račun sodnikov spremljati s tribun. "Mislim, da smo danes izgubili točki, ker smo storili vse, da bi tekmo dobili. Igrali smo precej dobro, še posebej v drugem polčasu, ko smo si ustvarili veliko priložnosti. Dobili smo enajstmetrovko, sodnik pa jo je dosodil v korist druge ekipe ... Smola," pa je tokrat menil Modrić.

Madridski športni dnevnik MARCAse je na svoji spletni strani razpisal o neverjetni jezi, ki jo je bilo moč čutiti med vidnimi realovci v častni loži po koncu tekme.

"Rop, strašen škandal, nepravičnost ..."je MARCAnavedla samo nekatere besede, ki jih je bilo mogoče slišati, medtem ko se je poškodovani branilec Daniel Carvajaloglasil z objavo na spletu ("Kakšna sramota!"), ki jo je kasneje izbrisal. Pri Realu, tako poroča MARCA, so prepričani, da so že vso sezono deležni neenake obravnave s strani sodnikov, seveda v škodo madridskega kluba.