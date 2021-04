Zidane spet dviguje prah: Pogodbe ne pomenijo nič

Po tem, ko si je predsednik Florentino Perez (tudi tokrat brez protikandidata) zagotovil nov štiriletni mandat na čelu madridskega Reala, trener članskega moštva Zinedine Zidanena novinarski konferenci ni želel potrditi, če se ob boku Pereza vidi do leta 2025. Francoski strateg je enkrat že šokantno zapustil klop "kraljevega kluba", le nekaj tednov po osvojitvi 13. naslova v Ligi prvakov, a se nato po neuspešnih poskusih z Julenom Lopeteguijem in Santiagom Solarijemvrnil na velika vrata.

Real je lani osvojil državni naslov, drugega v skupno dobrih štirih letih pod taktirko Zidana, še vedno pa je v igri za že četrto zmago v Ligi prvakov s Francozom na svoji klopi. Nedavno je madridski velikan z remijem brez golov izločil Liverpool na Anfieldu, zdaj pa ga čakata obračuna s Chelseajem.

'Veliko so že osvojili, a si vedno želijo več'

"Navijači so zelo ponosni, jaz pa zelo srečen. Zelo so predani temu, kar počnemo. Zavedamo se situacije: čaka nas deset tekem v tridesetih dneh. Zadovoljni smo, da smo živi v dveh tekmovanjih. Jutri pa nas čaka pomembna tekma," je v klubskem centru Valdebebas povedal Zidane.

"Kaj je moja najmočnejša trenerska plat? To, da uživam v tem, kar počnem vse dni. Nato pa delo ... Veliko so že osvojili, a si vedno želijo več. To je za trenerja fenomenalno. Znamo tudi trpeti in če želiš poskusiti zmagovati, potem moraš tudi trpeti. Gre za delo, nato pa za posledice dela, ki te ponesejo do velikih stvari. Če je ena od prioritet Pereza ta, da mi podaljša pogodbo? Vesel sem zanj, da nadaljuje delo kot predsednik Real Madrida, a mi se osredotočamo na naš vsakdan, gledam le proti jutrišnji tekmi."

Tudi štiri- ali petletna pogodba ne spremeni ničesar

Na direktno vprašanje, če se vidi ob boku Pereza naslednja štiri leta, pa je povedal: "Vesel sem za predsednika, a mi razmišljamo le o našem vsakdanu. Ti imaš lahko pogodbo za štiri ali pet let, pa naslednji dan odideš ... To ne pomeni nič. Sem zadovoljen, srečen, zdaj pa je trenutek za razmišljanje o jutrišnji tekmi."

Zidane je z varovanci z odliko prestal morda najnapornejši niz tekem v sezoni: začelo se je z zmago nad Liverpoolom na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov v Madridu (3:1), nadaljevalo z zmago nad Barcelono na "el clasicu", ravno tako v Madridu (2:1), končalo pa z remijem brez golov na Anfieldu. Francoski trener je že pred časom opozoril, da so njegovi varovanci na robu svojih zmožnosti.

"Res je, da je za nami deset zelo intenzivnih dni, ko smo igrali zelo zahtevne tekme. A razpoloženje je zelo dobro. Igralci so pripravljeni. Moramo opraviti regeneracijo, ta pa je odvisna od podrobnosti. Jutri nas čaka telesno zelo naporna tekma," je o močno obrambno naravnanem Getafeju še povedal Zidane.