Zidane spet nad Bala: Ni igral zato, ker sam ni želel

"Če bo odšel jutri, toliko bolje (smeh),"je Zinedine Zidane odmevno dejal o Garethu Balupo zadnji pripravljalni tekmi, ki jo je Real Madrid v Houstonu odigral z münchenskim Bayernom (1:3). Zidane se je zaradi svojega ravnanja z nogometašem, ki je kraljevemu klubu prinesel celo kopico zmag v pokalnih finalih, znašel tudi na manjšem udaru kritik, kar je od začetka njegove trenerske kariere sicer prej izjema kot pravilo. Francoz ne skriva, da na Valižana, ki je z dvema goloma denimo tudi odločil lanski finale Lige prvakov z Liverpoolom, ne računa več, a zaenkrat Bale ostaja član moštva.

Po tem, ko je Zidane odkrito dejal, da bi si želel čimprejšnjega odhoda levonogega napadalca, so Otočana kamere že pred tekmo z Bayernom ujele, kako z nasmeškom zapušča stadion. A Zidane trdi, da je želel problematičnega varovanca poslati v igro, a naj bi mu slednji že pred prvim sodnikovim žvižgom dejal, da si tega ne želi.

'Ni se preoblekel'

"Včasih se z mojo španščino malce zapletem. Poskušal bom biti zelo jasen glede tega, glede tega z Garethom," je začel Zidane. "Kot prvo: to ni bil izkaz nespoštovanja do nikogar, še posebej ne do igralca, ker sem vedno govoril enako, da so igralci najpomembnejši, vsakič, ko pa gre za kakšnega igralca, pa sem vedno tukaj zanje. Kot drugo: rekel sem, da klub dela na njegovem odhodu. Pika,"je nadaljeval.

"In tretje, kar se mi tudi zdi pomembno: oni dan Garetha nismo poslali v igro, ker si on ni želel, nič drugega. Dejal je, da klub dela na njegovem odhodu in zaradi tega se ni preoblekel. Zdaj se vračamo k že znanemu: Bale je igralec Madrida in danes bo treniral po ustaljenem načrtu. Videli bomo, kaj se bo zgodilo jutri. Nič novega ne vem o tej operaciji (prestopu, op. a.)."

Do konca novinarske konference je Zidane na podrobnejša vprašanja o Balu in njegovi "košarici" odgovarjal s ponavljajočo mislijo, da sledi nov dan in da bo Valižan nemoteno treniral z ekipo, a zdi se, da bo do povratka ekipe s severnoameriške turneje Otočan že imel novega delodajalca.

