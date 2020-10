Zidane sporočil: Benzema in Vinicius sta se pogovorila in razčistila

"Najpomembneje, da sta Karim Benzema in Junior Vinicius razčistila, da sta se pogovorila. Nič takšnega ni bilo. Vedno se je to dogajalo na igrišču, kjer se izreče marsikaj, toda vse ostane tam. Smo ekipa, energijo moramo usmeriti v druge stvari. Dobro je, da se to sem ter tja zgodi, saj to pomeni, da smo živi. Pogovorila sta se in konec je s tem,"je pred ligaško tekmo Real Madrida s Huesco poudaril trener galaktikov Zinedine Zidane."Ni nobenih težav. Nasprotno. Zelo pridno sta trenirala in to je najpomembnejše, da našo energijo usmerimo v sobotno tekmo in nikamor drugam. Vse je razčiščeno," je dodal francoski strokovnjak na klopi Madridčanov, ki je galaktike popeljal do neverjetnih treh zaporednih osvojenih lovorik Lige prvakov.