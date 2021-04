Zidane previden, Guardiola brez zavor: Vsi gledajo le nase

Španski mediji so izbrskali tudi lanske izjave Realovega vezista Tonija Kroosa, ki je v podkastu Einfach mal Luppen v družbi brata Felixa izrazil svoje nasprotovanje do Superlige. "Sem velik privrženec tega, da reči ostanejo takšne, kot so. Skupaj z Ligo prvakov, svetovnim prvenstvom in evropskimi prvenstvi, so državna prvenstva produkt vrhunske ravni. Superliga? Potekala bo brez naju, midva ne bova sodelovala. To bi bil pravi trenutek, da obesiš nogometne čevlje na klin," je bil jasen nemški vezist, ki je v enem svojih nastopov na podkastu tako Uefo kot Fifo sicer obtožil, da z nogometaši ravnata "kot z lutkami".

Vprašanja o Superligi in Kylianu Mbappeju, ki naj bi si po zadnjih informacijah portala Goalže iskal novo prebivališče v Madridu, so bila v torek popoldne v Realovem klubskem centru Valdebebas "prepovedana". Ne sicer dobesedno, saj jih je trener Zinedine Zidane seveda sprejel, a povedal bore malo, rekoč, da je osredotočen zgolj na prihajajoče gostovanje v Cadizu, kjer bo Real poskušal (vsaj za nekaj ur) nadoknaditi tri točke zaostanka za vodilnim mestnim tekmecem Atleticom.

"Smo še pri življenju, borili se bomo," je o neuspehu na jugu prestolnice minuli konec tedna dejal Zidane, čigar moštvo je remiziralo z 0:0. Za dvoboj s Cadizom je francoski strateg sicer dobil številne okrepitve, po covidu-19 je okreval branilec Raphaël Varane, ki je poleg "el clasica" z Barcelono in gostovanja v Getafeju izpustil obe četrtfinalni tekmi Lige prvakov z Liverpoolom. Poškodbo je zacelil pomemben bočni branilec Daniel Carvajal, medtem ko za gostovanje na jugu države ne bo nared vezist Toni Kroos. Zaradi bolečin v hrbtu je v zadnjem trenutku "odpadel" tudi njegov zvesti pribočnik Luka Modrić.

'Nismo na robu'

"Govorilo se je, da sem že na cesti, da so igralci zanič. Jaz zagotavljam le to, da se bomo borili, ne vem, če bomo zmagali ali ne, pomemben pa je trud, ki ga bomo vložili. Tekmovanje nas spodbuja. Govorimo o tem, da smo na robu, na robu ... Bah! Šli bomo prek tega, to nam lahko uspe, tega si želimo. Ko igraš na robu svojih zmožnosti, lahko storiš še več,"je nadaljeval Zidane, ki bo lahko spet računal tudi na branilca Nacha Fernandezain vezista Casemira. Belgijski zvezdnik Eden Hazardkljub treniranju z ekipo prav tako še vedno ni dobil zelene luči.

"Tja gremo z ekipo, ki se bo borila. To je najpomembneje. Zavedamo se ovir. A nismo na robu (zmožnosti, op. a.). Po vsem, kar se je letos zgodilo, ko so o nas govorili, kar so pač govorili, se zdaj ne bomo predali, temveč v to usmerili vse naše moči,"je še dodal Zidane.

Pomemben del novinarske konference je bil seveda, ne sicer po Zidanovih željah, namenjen vprašanjem o novoustanovljeni Superligi, ki jo bo kot predsednik vodil prvi mož Reala Florentino Perez. Po besedah Francoza se s Perezom o tej tematiki ni pogovarjal, niti ne razmišlja o morebitnih sankcijah Evropske nogometne zveze.

Superliga ni v sklopu njegovih zadolžitev

"Ne bom razkril svojega mnenja o Superligi, saj je to vprašanje za eno osebo, in sicer predsednika, to ni moje delo," se je vprašanjem v širokem loku izogibal Zidane. "Lahko rečete, da Zidane nikoli ne pove svojega mnenja, a res je tako, moje delo zajema to, kar počnem. Jutrišnja tekma. O vsem ostalem lahko podajam mnenja in govorim, a to ne služi ničemur. Jaz razmišljam le o Cadizu. Sankcije? Nič, o ničemer nismo govorili, razmišljam le o pripravi na tekmo. Nisem neumen, že kmalu nas čaka Liga prvakov ... A že jutri moramo odigrati dobro. Ostalega pa ne moremo nadzirati."

Po tem, ko je Perez v enem zadnjih javnih nastopov dejal, da so lahko navijači "mirni", kar se tiče lova za napadalnim asom Paris Saint-Germaina, Mbappejem, je Zidane moral komentirati tudi te besede predsednika.

"Če je to rekel, potem je to dobro. (smeh) Jaz vam pravim, da mislim na Cadiz, in to je tudi res, samo to lahko nadziram,"je še povedal Zidane.