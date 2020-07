Zidane: Tekma z Villarreallom je najzahtevnejša tekma, zagotovo

"Tekma z Villarrealom je naslednja preizkušnja, zato je najzahtevnejša. Gre za odlično ekipo. Zagotovo bo najzahtevnejša tekma," je prepričan trener galaktikov Zinedine Zidane. Ta o morebitnem slavju na Cibelesu, ki ga je klub navijačem odsvetoval, noče nič slišati. "Jutri nas čaka tekma. Veliko hrupa je okoli ekipe: praznovanje, počitnice … Pomembna je le tekma. To je edino, o čemer razmišljamo. Nogomet pomaga ljudem. Mislimo na naše navijače in na to, da so ponosni na nas," je jasen francoski strateg, ki ima s takšnimi tekmami veliko izkušenj tako v vlogi trenerja kot igralca.